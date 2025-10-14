Собаки бачать кольори, але їх цікавить зовсім інше: вчені розвіяли кілька міфів

Попри те що вчені вже давно займаються вивченням когнітивних функцій собак, їхній зір почали вивчати зовсім недавно. У результаті існує безліч помилок про те, що бачать собаки, а що ні.

"Собаки бачать кольори навколишнього світу, він не чорно-білий для них, як думають багато людей", — каже дослідниця з Лабораторії собак Браунівського університету Мадлен Х. Пелгрім.

Річ у тім, що собаки — дихромати, тобто в їхніх очах лише дві колірні колбочки. Водночас у людських очах три колірні колбочки. Тому люди можуть бачити червоний, жовтий, синій кольори, а також увесь спектр між ними, приміром, помаранчевий або зелений. Тоді як колбочки собак можуть сприймати тільки жовтий і синій, тому що у них немає середньохвильових колбочок, здатних сприймати зелений, пише Discover.

Собаки досить добре бачать вдень, і навіть можуть використовувати колірні підказки. Але зір у цих тварин не такий гострий, як у людей.

"Ми знаємо, що гострота зору у собак гірша, ніж у людей", — каже Пелгрім.

Попри те що зір у собак менш гострий, вони все одно використовують його, щоб зосереджуватися на важливих для них об'єктах.

В одному з досліджень учені наділи на 11 собак окуляри з пристроєм відстеження руху очей. До групи увійшли п'ять метисів, два золотистих ретривери, один австралійський лабрадудль і одна мініатюрна американська вівчарка.

Далі собак вигулювали за заданим маршрутом, а пристрої загалом зафіксували понад 20 тис. поглядів. Після того як із загального числа було вирахувано погляди, пов'язані з обнюхуванням, вибірка скоротилася до 11 698.

Результати показали, що собаки концентрували зір на те, що самі вважали цікавим. Найчастіше тварини дивилися на людей, рослини, транспорт і перед собою.

"Тепер ми знаємо, який відсоток часу вони дивляться на землю перед собою. Це не сильно відрізняється від поглядів людей", — каже Пелгрім.

Собаки вважали цікавим дуже різні об'єкти. Приміром, під час експерименту один собака був зачарований автобусом, який курсував кампусом Університету Брауна.

"Щоразу, коли повз проїжджав автобус, собака був ним зачарований. Інше ж цуценя взагалі не звертало жодної уваги на автобус, воно навіть не дивилося на нього", — розповідає дослідниця.

Але майже всі собаки мали один спільний інтерес — до людей. Під час цього експерименту собакам дозволили вільно гуляти, щоб подивитися, на що собаки воліють дивитися.

Собаки, які брали участь у дослідженні, не тільки знаходили людей цікавими, а й по-різному дивилися на різних людей.

Нагадаємо, вчені хочуть з'ясувати, чи можна навчити собак розмовляти. За тисячі років одомашнення вовки втратили свої дикі інстинкти, перетворившись на найкращого друга Homo sapiens. Але попри всі зміни в поведінці, найкращий друг людини так і не навчився говорити.