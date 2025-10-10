Чи можна навчити собак розмовляти: вчені проводять незвичайний експеримент

За тисячі років одомашнення вовки втратили свої дикі інстинкти, перетворившись на найкращого друга Homo sapiens. Але попри всі зміни в поведінці, найкращий друг людини так і не навчився говорити.

Учені з лабораторії BARKS в Університеті Етвеша Лоранда в Угорщині вирішили перевірити, чи зможуть колись одомашнені собаки навчитися говорити. Також дослідники вирішили перевірити, чого саме тваринам не вистачає для цієї навички, пише IFL Science.

Ідея може здатися дурною, але дослідники наполягають на науковій цінності своєї роботи. Вони вважають, що їхній експеримент може пролити світло на те, як розвивалася голосова комунікація і що необхідно для появи мови.

"Очевидно, що ми не можемо експериментально створити умови, в яких виникло людське мовлення, тому порівняльні моделі вкрай важливі. Вивчення того, як одомашнення сформувало комунікативні навички собак, може допомогти пролити світло на ранні когнітивні та нейронні етапи на шляху до розвитку мовлення в нашого виду", — каже голова дослідницької групи BARK Тамас Фараго.

Також учені хотіли зрозуміти, які навички необхідні для мовлення, якими можуть володіти собаки.

Мовлення — це складний процес, який вимагає "організації складних нейронних і біохімічних процесів". Іншими словами, для вимовляння слів необхідна специфічна мозкова активність, а також анатомічні особливості тіла.

Учені давно з'ясували, що собаки здатні чітко сприймати звукові сигнали. Майже кожен собака може впізнавати своє ім'я, або ж бігти до дверей, почувши слово "гуляти". Така поведінка показує, що домашні улюбленці здатні пов'язувати звуки та їхнє значення, формуючи ментальні зв'язки між словами, предметами та діями. По суті, собаки осягнули певну форму вербального розуміння.

Також вважається, що собаки можуть розрізняти мови, вловлювати тон мови і впізнавати господаря за голосом.

Але чи є у собак фізична можливість для мовлення? У своїй статті вчені пишуть, що собаки можуть освоїти "динамічний рух гортані", що вже дає їм змогу відтворювати цілий спектр звуків. Можливо, цей процес все ще не такий складний, як робота голосових зв'язок у Homo sapiens, але собаки мають достатню вокальну гнучкість для відтворення звуків, схожих на мову.

Що ж заважає собакам розвинути мовлення? Відповідь на це питання може ховатися в їхніх соціальних зв'язках. Провідна теорія говорить про те, що люди розвинули мову, бо вона була потрібна нам для співпраці та координації складних групових завдань. Але собаки вже майстерно володіють соціальною координацією, якій не потрібні слова.

Живучи в зграях собаки навчилися розпізнавати ледь помітні сигнали, вони вибудовують складні взаємини за допомогою мови тіла, погляду, запаху і звуків. Також собаки досить ефективно комунікують з людьми без слів. Можливо, у наших вихованців ніколи не було еволюційних причин, щоб розвинути мову.

