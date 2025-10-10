Можно ли научить собак разговаривать: ученые проводят необычный эксперимент

За тысячи лет одомашнивания волки утратили свои дикие инстинкты, превратившись в лучшего друга Homo sapiens. Но несмотря на все изменения в поведении, лучший друг человека так и не научился говорить.

Ученые из лаборатории BARKS в Университете Этвеша Лоранда в Венгрии решили проверить, смогут ли когда-нибудь одомашненные собаки научиться говорить. Также исследователи решили проверить, чем именно животным не хватает для этого навыка, пишет IFL Science.

Идея может показаться глупой, но исследователи настаивают на научной ценности своей работы. Они полагают, что их эксперимент может пролить свет на то, как развивалась голосовая коммуникация и что необходимо для появления речи.

«Очевидно, что мы не можем экспериментально создать условия, в которых возникла человеческая речь, поэтому сравнительные модели крайне важны. Изучение того, как одомашнивание сформировало коммуникативные навыки собак, может помочь пролить свет на ранние когнитивные и нейронные этапы на пути к развитию речи у нашего вида», - говорит глава исследовательской группа BARK Тамас Фараго.

Также ученые хотели понять, какие навыки необходимы для речи, которыми могут обладать собаки.

Речь – это сложный процесс, который требует «организации сложных нейронных и биохимических процессов». Иными словами, для произнесения слов необходима специфическая мозговая активность, а также анатомические особенности тела.

Ученые давно выяснили, что собаки способны четко воспринимать звуковые сигналы. Почти каждая собака может узнавать свое имя, или же бежать к двери, услышав слово «гулять». Такое поведение показывает, что домашние питомцы способны связывать звуки и их значение, формируя ментальные связи между словами, предметами и действиями. По сути, собаки постигли определенную форму вербального понимания.

Также считается, что собаки могут различать языки, улавливать тон речи и узнавать хозяина по голосу.

Но есть ли у собак физическая возможность для речи? В своей статье ученые пишут, что собаки могут освоить «динамическое движение гортани», которое уже позволяет им воспроизводить целый спект звуков. Возможно, этот процесс все еще не такой сложный, как работа голосовых связок у Homo sapiens, но собаки обладают достаточной вокальной гибкостью для воспроизведения звуков, похожих на речь.

Что же мешает собакам развить речь? Ответ на этот вопрос может скрываться в их социальных связях. Ведущая теория говорит о том, что люди развили язык, потому как он был нужен нам для сотрудничества и координации сложных групповых задач. Но собаки уже мастерски владеют социальной координацией, которой не нужны слова.

Живя в стаях собаки научились распознавать едва заметные сигналы, они выстраивают сложные взаимоотношения с помощью языка тела, взгляда, запаха и звуков. Также собаки достаточно эффективно коммуницируют с людьми без слов. Возможно, у наших питомцев никогда не было эволюционных причин, чтобы развить речь.

