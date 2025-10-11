Что делают собаки, когда хозяйка уходит из дома: скрытая камера показала правду (видео)

Когда Сюзанна Сиглер из Нью-Джерси (США) решила установить камеру, чтобы узнать, чем занимаются ее собаки Манчкин и Бискотти, пока ее нет дома, она и представить не могла, что запись заставит ее плакать и смеяться одновременно.

Видео, опубликованное в TikTok @munchkin_and_biscotti, показало трогательную картину. Манчкин весь день не отходила от двери, ожидая хозяйку, а тревожная Бискотти время от времени подходила проверить, не возвращается ли "мама".

"Я работаю из дома, поэтому почти всегда рядом с ними. Они — моя компания и часть семьи", — рассказала Сиглер. Но однажды женщине все же пришлось оставить своих любимцев на несколько часов, и она решила посмотреть, как они поведут себя в одиночестве.

"Мне стало так грустно, но в то же время я почувствовала себя невероятно любимой. Видеть, как Манчкин ждет меня с носом у двери — это нечто. Эти создания действительно любят без условий", — призналась Сиглер.

Собаки американки уже давно стали полноценными членами семьи. Манчкин появилась после смерти предыдущего питомца, а спустя год супруг подарил жене Бискотти на День матери.

"Мы подумали, что Манчкину нужен брат или сестричка", — рассказала она.

По словам хозяйки, у каждой собаки свой характер: Манчкин — хитрюга, обожает воровать вещи, чтобы выменивать их на лакомства, а Бискотти — "пугливая домоседка", которая боится даже прогулок.

Видео тронуло пользователей соцсетей — тысячи людей узнали себя в Сюзанне и ее питомцах.

"Боже мой, как грустно, что ты для них все", "Вот почему я оставляю дополнительную лежанку для собаки у двери", "Я бы больше никогда не ушла! Нет", — писали они.

