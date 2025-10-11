Що роблять собаки, коли господарка йде з дому: прихована камера показала правду (відео)

Коли Сюзанна Сіглер з Нью-Джерсі (США) вирішила встановити камеру, щоб дізнатися, чим займаються її собаки Манчкін і Біскотті, поки її немає вдома, вона й уявити не могла, що запис змусить її плакати й сміятися одночасно.

Відео, опубліковане в TikTok @munchkin_and_biscotti, показало зворушливу картину. Манчкін увесь день не відходила від дверей, чекаючи на господиню, а тривожна Біскотті час від часу підходила перевірити, чи не повертається "мама".

"Я працюю з дому, тому майже завжди поруч із ними. Вони — моя компанія і частина сім'ї", — розповіла Сіглер. Але одного разу жінці все ж довелося залишити своїх улюбленців на кілька годин, і вона вирішила подивитися, як вони поводитимуться на самоті.

"Мені стало так сумно, але водночас я відчула себе неймовірно коханою. Бачити, як Манчкін чекає на мене з носом біля дверей — це щось. Ці створіння дійсно люблять без умов", — зізналася Сіглер.

Собаки американки вже давно стали повноцінними членами сім'ї. Манчкін з'явилася після смерті попереднього вихованця, а через рік чоловік подарував дружині Біскотті на День матері.

"Ми подумали, що Манчкіну потрібен брат або сестричка", — розповіла вона.

За словами господині, у кожного собаки свій характер: Манчкін — хитрун, обожнює красти речі, щоб вимінювати їх на ласощі, а Біскотті — "полохлива домосідка", яка боїться навіть прогулянок.

Відео зворушило користувачів соцмереж — тисячі людей впізнали себе в Сюзанні та її вихованцях.

"Боже мій, як сумно, що ти для них усе", "Ось чому я залишаю додаткову лежанку для собаки біля дверей", "Я б більше ніколи не пішла! Ні", — писали вони.

