Ідеальний друг: експерти назвали топ 5 найрозумніших порід собак у світі

Для багатьох собаки — це не просто домашні улюбленці, а справжні друзі, які підтримують у важкі моменти й заряджають позитивом. Вони можуть бути ніжними, грайливими або ж серйозними охоронцями, проте не всі породи однаково добре підходять для кожного типу власника.

Фахівці зазначають, що інтелект собаки визначається не лише здатністю до дресирування, а й поєднанням багатьох чинників — від темпераменту до природної кмітливості. Експерти Pet MD назвали п’ять найрозумніших порід, серед яких одна вважається абсолютним лідером, пише Express.

5 місце — доберман

Добермани вирізняються розумом, відданістю та чудовими здібностями до навчання. Їх часто залучають до служби в поліції чи армії. Ці собаки потребують активного способу життя, фізичних навантажень і розумових тренувань. Для спортивних родин — ідеальний вибір.

4 місце — голден-ретривер

Голдени — одні з найулюбленіших собак у світі. Вони відомі не лише своєю лагідністю, а й високим інтелектом. Експерти зазначають, що саме ця порода часто використовується як поводирі. Ретривери легко засвоюють нові навички, швидко вчаться вирішувати завдання й завжди прагнуть догодити власнику.

3 місце — німецька вівчарка

Ці собаки здавна відомі своїми службовими здібностями. Їх можна побачити серед рятувальників, військових і навіть терапевтичних тварин. Німецькі вівчарки поєднують силу, витривалість і гострий розум. Вони неймовірно віддані та чудово підходять для активних власників.

Бордер-колі називають найрозумнішою породою у світі Фото: Unsplash

2 місце — пудель

Попри аристократичну зовнішність, пуделі — це справжні чемпіони з дресури. Вони часто перемагають на змаганнях з послуху та спритності. У книзі психолога Стенлі Корена "Інтелект собак" ця порода посіла друге місце за рівнем розумових здібностей.

1 місце — бордер-колі

Бордер-колі називають найрозумнішою породою у світі. Вони здатні вивчити нову команду всього за кілька повторень і виконувати її безпомилково у 95% випадків. Первісно цих собак виводили для випасу овець, тож їхня витривалість, увага і працьовитість вражають.

