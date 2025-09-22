Розкрито причину, через яку собаки облизують лапи: справа зовсім не в охайності

Коли собака облизує лапи, більшість людей вважають таку поведінку просто частиною щоденної рутини з догляду за собою. Але експерти кажуть, що це може бути криком про допомогу домашнього улюбленця.

Експерти кажуть, що така поведінка собак найчастіше загострюється восени та взимку. Прискорене облизування лап зазвичай, збігається з настанням холодів або дощів. Тоді ж власники можуть помітити, що їхні собаки стають повільнішими під час прогулянок, і навіть можуть зупинятися, щоб облизати свої лапи, пише Daily Mail.

Це може виявитися першою ознакою запалення шкіри на лапах у собак.

"Багато власників вважають, що їхні собаки починають облизувати свої лапи просто від нудьги, але це може бути ознакою дискомфорту або запалення", — каже генеральний директор ветеринарної організації DotDotPet Хеппі Чепмен.

За його словами, багато собак, як і люди, можуть відчувати скутість суглобів у холодні місяці, а також реагувати на сезонні зміни. Постійна вологість через дощ, калюжі та бруд робить подушечки собачих лап більш схильними до подразнення. На подушечках також можуть з'являтися дрібні тріщинки.

Перепади між холодом і вогкістю на вулиці, а також теплом і сухістю в приміщенні можуть пересушувати шкіру, що спричинятиме свербіж. Подібне відчувають люди, коли шкіра на руках сохне і тріскається взимку.

Експерт додає, що деякі добавки з плазмою крові допоможуть зменшити запалення у собак у холодні місяці. Також можуть допомогти і простіші заходи, наприклад, ополіскування лап після прогулянок, а потім їхнє ретельне висушування.

"Облизування лап — це не просто дивна поведінка. Це сигнал про те, що ваш собака повідомляє вам щось важливе про своє здоров'я", — пояснив він.

Ветеринари з Dogs Trust зазначили, що вилизування — це природна частина догляду за собою, і наші чотирилапі друзі часто роблять це, щоб очистити шерсть після довгої прогулянки або купання.

"Але, як і при будь-якому вилизуванні, завжди важливо бути уважним і звертати увагу на будь-які закономірності", — додали вони. "Бувають випадки, коли вилизування може бути ознакою свербежу, болю або стресу".

Якщо ваш собака постійно вилизує лапи, варто перевірити, чи не впиваються кігті, чи не застряг у них бруд або камінь.

