Собаки знають не тільки команди, а й кілька інших слів: чому вони приховують це від людей

Нове дослідження підтверджує, що улюбленці здатні розуміти більше, ніж прості команди принаймні коли їм це важливо.

Related video

Тисячі років люди та собаки живуть пліч-о-пліч, але нам все ще багато чого невідомо про їхню поведінку і здібності. Останніми роками вчені проводять все більше досліджень, щоб люди могли краще розуміти своїх вихованців, наприклад, чому їм так подобається їсти траву. У новому дослідженні вчені пішли далі й виявили, що наші собаки насправді розуміють набагато більше слів, ніж прості команди, пише The Guardian.

Під час дослідження команда з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині провела низку експериментів, під час яких вчені спостерігали за активністю мозку собак, коли їм показували м'ячі, капці, повідці та інші предмети. Учені дійшли висновку, що собаки насправді розуміють, що означають ці слова.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені стверджують, що мозок собаки може виходити далеко за рамки таких простих команд, як "сидіти" або "принеси". Автори дослідження вважають, що вихованці здатні розуміти суть іменників, принаймні тих, які їм цікаві.

За словами співавтора дослідження Маріанни Борос, вони з колегами вважають, що такі здібності насправді є у всіх собак. Тепер автори дослідження запевняють, що їхні результати змінюють "наше розуміння еволюції мови", а також наше уявлення про те, що є унікальним для людини.

Зазначимо, що питання про те, чи справді собаки здатні розуміти значення деяких слів, хвилює дослідників уже давно. Ще 2022 року вчені провели опитування і виявили, що, на думку власників собак, їхні вихованці знають від 15 до 215 слів.

Ще раніше, у 2011 році, психологи з Південної Кароліни заявили, що їм вдалося навчити бордер-коллі назв понад 1000 предметів. За три роки тварина запам'ятала назви 800 тканинних іграшок, 116 м'ячів і 26 фрисбі.

Водночас нам все ще мало відомо про те, що відбувається в мозку наших вихованців. У новому дослідженні Борос із колегами запросили в лабораторію 18 власників собак з улюбленцями та попросили їх принести із собою 5 добре знайомих тваринам предметів. Серед цих предметів були м'ячі, фрисбі, капці, гумові іграшки, повідці та інші предмети

Під час експериментів власників попросили назвати слово, що позначає той чи інший предмет, а потім показати його собаці — в руках власника міг бути як правильний предмет, так і сторонній. Експерименти повторювали кілька разів з об'єктами, що збігаються і не збігаються.

Під час взаємодії власників з улюбленцями вчені стежили за активністю мозку собак за допомогою неінвазивної ЕЕГ. Сліди виявили різні моделі активності, коли предмети збігалися або суперечили словам, сказаним їхнім власником. Причому різниця в слідах була більш виражена для слів, які, на думку власників, їхні собаки знали найкраще.

За словами Борос, їм із колегами вдалося отримати перші у світі "нейронні докази" знання об'єктних слів у тварин, які не є людьми. Ба більше, автори дослідження вважають, що собаки фактично розуміють слова так само добре, як і люди. Однак команда визнає, що знадобляться додаткові експерименти, щоб зрозуміти, чи можуть собаки узагальнювати так само як і люди, чи вчаться вони в дитинстві та чи здатні зрозуміти, що слово "м'яч" не обов'язково відноситься лише до одного предмета.

За словами наукового співробітника Університету Лінкольна, доктора Холлі Рут-Гаттерідж, найцікавішим видається те, що це, ймовірно, почалося задовго до одомашнення тварин, а отже, може бути широко розповсюдженим серед ссавців загалом. Вчені тепер вважають, що тварини, можливо, не стільки цікавляться грою в "принеси конкретну річ", щоб підігравати людям. Простими словами, насправді вихованці, ймовірно, розуміють, чого від них хочуть люди, але вважають за краще не діяти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як визначити, що ваш собака геній.