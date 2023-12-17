Рідкісні домашні тварини. Учені з'ясували, як визначити, що ваш собака геній

Багато власників собак вважають своїх домашніх улюбленців дуже розумними. Нове дослідження показує, що деякі з них можуть бути собачими геніями.

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Якщо ваш собака вміє сортувати свої іграшки, а не рвати їх на шматки, можливо, у вас вдома живе собачий геній. Автори дослідження, опублікованого в журналі Scientific Reports, визначили характеристики унікального типу геніальних собак. Усе залежить від того, наскільки добре собаки знають свої іграшки, пише ScienceFocus.

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Собаки, якими цікавилися вчені, що проводили дослідження, відомі як собаки з обдарованою здатністю до вивчення слів (ОСС). Такі собаки знають назви своїх іграшок і можуть принести їх за командою господаря. Тобто, якщо сказати собаці, щоб він приніс, наприклад, качку, то тварина принесе саме качку.

Автори дослідження підтвердили, що собачі генії зустрічаються неймовірно рідко. Насправді, вчені одні з перших детально вивчили характеристики собак з ОСС. У дослідженні брали участь 41 собака, що має унікальні здібності, та їхні власники.

За словами вчених, виявилося, що геніальні собаки в середньому знали 29 назв іграшок. Але ці собаки можуть вивчити нові назви настільки швидко, що до кінця дослідження, яке тривало кілька тижнів, 50% собак знали назви понад 100 іграшок.

Перед дослідженням учені познайомилися з власниками собак та їхніми тваринами, які могли приносити іграшки за командою. Після цього господарі разом із домашніми тваринами були запрошені для проведення експерименту, щоб науковці могли вивчити процес доставки іграшок собаками в контрольованих умовах.

Після цього власники собак заповнили спеціальну анкету, в якій потрібно було розповісти про життєвий досвід тварини, про те, як господарі дресирували собак і як собаки вивчили назви іграшок. Виявилося, що собаки з ОСС здатні вивчити нове ім'я іграшки менш ніж за 30 хвилин.

Якщо ваш собака вміє сортувати свої іграшки, а не рвати їх на шматки, можливо, у вас вдома живе собачий геній Фото: sciencefocus.com

За словами вчених, якщо ви хочете придбати геніального собаку, то деякі породи матимуть ОСС з більшою ймовірністю, ніж інші. Наприклад, 56% собак з ОСС, які брали участь у дослідженні, належали до породи бордер-коллі.

Вчені вважають, що для того, щоб завести собаку з ОСС, не потрібно жодної спеціальної підготовки. Більшість опитаних власників собак навіть не збиралися вчити тварин приносити правильні іграшки. Собаки самі запам'ятовували їхні назви, а потім реагували на заклик.

Але собаки з ОСС зустрічаються дуже рідко і вчені витратили 5 років для того, щоб зібрати разом 41 талановиту собаку.

Автори дослідження кажуть, що відносно велика вибірка собак у цьому дослідженні, допомагає визначити загальні характеристики для таких собак-геніїв і наближає на один крок до розуміння їхніх унікальних здібностей.

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Також Фокус писав про те, що жінка прихистила загублене цуценя, проте тест ДНК показав, що це не просто собака.

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