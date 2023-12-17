Редкие домашние животные. Ученые выяснили, как определить, что ваша собака гений

Многие владельцы собак считают своих домашних любимцев очень умными. Новое исследование показывает, что некоторые из них могут быть собачьими гениями.

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Если ваша собака умеет сортировать свои игрушки, а не рвать их в клочья, возможно, у вас дома живет собачий гений. Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, определили характеристики уникального типа гениальных собак. Все зависти от того, насколько хорошо собаки знают свои игрушки, пишет ScienceFocus.

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Собаки, которыми интересовались ученые, проводившие исследование, известны как собаки с одаренной способностью к изучению слов (ОСС). Такие собаки знают названия своих игрушек и могут принести их по команде хозяина. То есть, если сказать собаке, чтобы она принесла, например, утку, то животное принесет именно утку.

Авторы исследования подтвердили, что собачьи гении встречаются невероятно редко. На самом деле, ученые одни из первых подробно изучили характеристики собак с ОСС. В исследовании принимали участие 41 собака, имеющая уникальные способности, и их владельцы.

По словам ученых, оказалось, что гениальные собаки в среднем знали 29 названий игрушек. Но эти собаки могут выучить новые названия настолько быстро, что к концу исследования, которое продолжалось несколько недель, 50% собак знали названия более 100 игрушек.

Перед исследованием ученые познакомились с владельцами собак и их животными, которые могли приносить игрушки по команде. После этого хозяева вместе с домашними животными были приглашены для проведения эксперимента, чтобы ученые могли изучить процесс доставки игрушек собаками в контролируемых условиях.

После этого владельцы собак заполнили специальную анкету, в которой нужно было рассказать о жизненном опыте животного, о том, как хозяева дрессировали собак и как собаки выучили названия игрушек. Оказалось, что собаки с ОСС способны выучить новое имя игрушки менее чем за 30 минут.

Если ваша собака умеет сортировать свои игрушки, а не рвать их в клочья, возможно, у вас дома живет собачий гений Фото: sciencefocus.com

По словам ученых, если вы хотите приобрести гениальную собаку, то некоторые породы будут иметь ОСС с большей вероятностью, чем другие. Например, 56% собак с ОСС, которые участвовали в исследовании, принадлежали к породе бордер-колли.

Ученые считают, что для того, чтобы завести собаку с ОСС не нужно никакой специальной подготовки. Большинство опрошенных владельцев собак даже не собирались учить животных приносить правильные игрушки. Собаки сами запоминали их названия, а затем реагировали на призыв.

Но собаки с ОСС встречаются очень редко и ученые потратили 5 лет для того, чтобы собрать вместе 41 талантливую собаку.

Авторы исследования говорят, что относительно большая выборка собак в этом исследовании, помогает определить общие характеристики для таких собак-гениев и приближает на один шаг к пониманию их уникальных способностей.

Как уже писал Фокус, собаки с плоской мордой страдают от ужасных проблем, в том числе от проблем со сном. При этом у таких животных нарушаются функции мозга.

Также Фокус писал о том, что женщина приютила потерянного щенка, однако тест ДНК показал, что это не просто собака.

Если говорить о древних животных, которые населяли нашу планету, то ученые обнаружили новый вид морского хищника, который жил 72 млн лет назад. Уникальная структура скелета пока что не поддается объяснению. Эта морская рептилия плавала не так, как другие подобные виды, как уже писал Фокус.