Такое еще не видели. Обнаруженный "дракон", живший 72 млн лет назад, удивил ученых (фото)

Десятки миллионов лет назад на западе Тихого океана жил один из самых жестоких морских хищников в истории.

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Ученые представили результаты изучения останков древнего морского хищника, который жил 72 млн лет назад в издании Journal of Systematic Palaeontology. Оказалось, что это совершенно новый вид морских рептилий, то есть мозазавров. Это существо получило прозвище "голубой дракон" Вакаяма, пишет ScienceAlert.

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Еще 5 лет назад ученые обнаружили окаменелые останки жившего 72 млн лет назад огромного мозазавра и теперь они наконец-то закончили свое исследование и оказалось, что это совершенно новый вид древних морских рептилий. Новый вид получил официальное название Megapterygius wakayamaensis и это самый полный скелет мозазавра, когда-либо найденный в Японии или северо-западной части Тихого океана. Останки обнаружили в префектуре Вакаяма, а потому учитывая этот факт и в память о существах из японской мифологии этого мозазавра назвали также "голубой дракон" Вакаяма.

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Эта древняя морская рептилия длиной 6 метров дышала воздухом и была теплокровной, считают ученые. У нее было бинокулярное зрение, четыре огромных ластообразных конечности и хвост. Возможно также, что Megapterygius wakayamaensis имел спинной плавник. По словам ученых, сейчас на Земле не живет ни одно аналогичное существо, которое имело бы такую морфологию тела. Потому это уникальный экземпляр.

Эта древняя морская рептилия длиной 6 метров дышала воздухом и была теплокровной, считают ученые. У нее было бинокулярное зрение, четыре огромных ластообразных конечности и хвост Фото: ScienceAlert

Мозазавры, которые обитали в океанах Земли десятки миллионов лет назад, были одними и самых величайших хищников в истории. Длина некоторых из этих морских рептилий достигала 17 метров. С помощью своих острых зубов и мощных челюстей они могли справиться с любой добычей и считается, что они ели также представителей своего вида.

Мозазавры, которые обитали в океанах Земли десятки миллионов лет назад, были одними и самых величайших хищников в истории Фото: ScienceAlert

Что особенно удивило ученых по время изучения окаменелых останков древнего морского хищника, так это то, что он имел очень длинные задние конечности по сравнению с другими мозазаврами. Они длиннее чем передние и ученые считают, что задние конечности этот вид мозазавра использовал для погружения в воду и всплытия на поверхность. А передние конечности помогали маневрировать в воде. Что касается хвоста, то скорее всего он выполнял функцию двигателя, то есть существо набирало скорость.

Реконструкция внешного вида Megapterygius wakayamaensis Фото: ScienceAlert

По словам ученых, новый вид бросает вызов пониманию того, как на самом деле перемещались в воде такие морские рептилии. Например, плезиозавры, которые обитал ив океанах в то же время, что и мозазавры, для того, чтобы набирать скорость использовали свои конечности, а не хвост. Ученые считают, что большинство плезиозавров не могли конкурировать с мозазаврами как хищники, но неясно, связано ли это с их разным способом перемещения в воде.

Как уже писал Фокус, очень странное поведение акул в океане сбило ученых с толку, ведь те дремали на морском дне и зевали. Ранее исследователи полагали, что серые рифовые акулы должны постоянно двигаться, чтобы выжить в воде, но оказалось, что это не так.