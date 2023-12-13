Переписывают и обогащают историю динозавров. Топ 5 самых интересных открытий 2023 года

Динозавры — это удивительные создания, которые правили нашей планетой миллионы лет назад. Они варьировались по размерам, формам и питанию, создавая невероятное разнообразие. В этом году ученые сделали немало важных открытий о них.

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Разнообразные виды динозавров ходили по нашей планете десятки и сотни миллионов лет назад. А потому новые открытия и находки останков этих древних животных невероятно важны, ведь обогащают наше понимание и знания о прошлом мире. Фокус собрал самые интересные из них за 2023 год.

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Находка на миллиард

Самым ценным в находке является то, что кожа и в частности морда динозавра сохранились Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

В 2011 году археологи обнаружили уникальную окаменелость динозавра, которая является одной из самых целостных в своем роде. Она принадлежала анкилозавру и состояла из зазубренных шипов, большинства конечностей, панцирного покрытия, а также некоторых кишок и содержимого желудка.

Самым ценным в находке является то, что кожа и в частности морда динозавра сохранились, хотя и для того, чтобы их увидеть, ученым пришлось потратить немало времени.

Технику Королевского музея Тирелла Марку Митчеллу понадобилось 7000 часов и почти шесть лет, чтобы тщательно эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень.

"Во время подготовки я складывал частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания", — рассказал Митчелл, описывая этот кропотливый процесс.

"Однажды перед Рождеством, — продолжил он, — я сложил обе стороны шеи и голову, и вы могли оценить поразительную силу образца и то, что это было живое существо с удивительной сохранностью".

Ходили по Земле на миллионы лет раньше

Ютараптор, свирепый динозавр, который жил на Земле более 135 миллионов лет назад, снова попал в заголовки газет Фото: Matt Joeckel

Ученые из Университета Канзаса раскрыли невероятное событие, известное как Событие Вайсерта (The Weissert Event), исследуя окаменелую горную породу, которая прикрывала окаменелые останки динозавра ютараптора.

Ютарапторы ходили по Земле более 135 миллионов лет назад. Однако геологическое исследование показало, что он намного старше, чем считалось ранее.

Сравнивая полученные данные с периодами в истории Земли, когда происходили глобальные изменения, ученые выяснили, что горные породы, где найдены окаменелости ютараптора, на 10 миллионов лет старше, а разрыв между юрским и меловым периодами в Юте гораздо меньше.

"Это открытие определило видение, которое будет эхом отзываться десятилетиями, — сказал Грегори Людвигсон, почетный старший научный сотрудник Канзасской геологической службы Университета Канзаса, — Мы также узнали, к нашему полному удивлению, что слои породы из карьера динозавров Стайкс отложены во время глобальных изменений, известных как Событие Вайсерта (The Weissert Event)".

Возрождение динозавров

Возможно ли клонировать динозавра или найти другой способ вернуть этих древних существ? Фото: Júlia d Oliveira

Недавние исследования ископаемых останков динозавров открыли остатки элементов мягких тканей, вдохновляя на потенциальное получение их ДНК в будущем. Даже при том, что самые старые образцы ДНК в ископаемых останках датируются лишь миллионом лет, а динозавры вымерли 66 миллионов лет назад.

Среди сохранившихся элементов, вызывающих особый интерес, — эритроциты и другие мягкие ткани. Хотя восстановление ДНК пока сложное, ученые изучают альтернативные пути, в частности, использование генетических манипуляций птиц как прямых потомков динозавров.

Еще одним источником могут стать комары в янтаре. Хотя внешнюю хитиновую шелуху насекомых можно найти, внутреннее содержимое, в частности кровь, не сохраняется. Однако, некоторые комары, обнаруженные в озерном осадке, имели признаки гемоглобина, что указывает на возможность сохранения крови, хотя он и не из той же эпохи, что и динозавры.

Возвращение динозавров имеет большое количество вызовов. Различные виды существовали в разное время, поэтому их воспроизведение и сосуществование является сложной задачей.

Кроме того, есть вопросы относительно питания, поскольку динозавры жили во времена, когда большинство растений, которые мы знаем сегодня, еще не существовали.

Заполненные кровью вены

Кровеносные сосуды динозавра Фото: M. Schweitzer, NC State University

Ученые обнаружили кровеносные сосуды динозавра, который жил 80 млн лет назад. Их состояние, как для вен, существующих миллионы лет, удивительно хорошее. Эти структуры, похожие на прозрачные и немного гибкие трубки, воспроизводят форму, подобную сосудам у животных.

Эта находка считается чрезвычайной, ведь ученые получили возможность узнать больше информации о живых существах, существовавших тысячи и миллионы лет назад. Это также доказательство возможности органических структур, таких как кровеносные сосуды и клетки, сохраниться в течение долгого периода неповрежденными.

Тим Клиланд, автор исследования и молекулярный палеонтолог из Техасского университета в Остине, сказал: "Это исследование — первый прямой анализ кровеносных сосудов вымершего организма. Он позволяет получить информацию, какие изменения с такими органическими структурами происходят во время окаменения. А это в свою очередь откроет новые пути для изучения эволюционных связей вымерших организмов. Кроме этого, даст возможность выявить значительные модификации белков и определить, когда они могли возникнуть в этих организмах".

Метровый отпечаток лапы мегалозавра

Археолог Мари Вудс бродила по побережью Англии и случайно наткнулась на окаменелость, которая сохранилась в течение 166 миллионов лет Фото: Marie Woods / University of Manchester

Археолог Мари Вудс прогуливалась по побережью залива Бернистон, расположенного к северу от города Скарборо. Это место известно как "Побережье динозавров" в восточном Йоркшире, где между 160 и 175 миллионами лет назад жили различные виды древних существ.

Она наткнулась на след длиной почти 1 м — самый большой когда-либо обнаруженный в Йоркшире, графстве на севере Англии. Вероятно, он принадлежал гигантскому плотоядному динозавру.

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Изучив след, его форму, отпечатки когтей, количество пальцев и отпечатки кожи динозавра, исследователи определили, что он, вероятно, принадлежал крупному хищному существу, похожему на мегалозавра, которое достигало от 2,5 до 3 метров в высоту в бедрах.

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