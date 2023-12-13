Переписують і збагачують історію динозаврів. Топ 5 найцікавіших відкриттів 2023 року

Динозаври – це дивовижні створіння, які правили нашою планетою мільйони років тому. Вони варіювалися за розмірами, формами та харчуванням, створюючи неймовірну різноманітність. Цього року вчені зробили чимало важливих відкриттів про них.

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Різноманітні види динозаврів ходили по нашій планеті десятки і сотні мільйонів років тому. А тому нові відкриття та знахідки останків цих древніх тварин неймовірно важливі, адже збагачують наше розуміння і знання про минулий світ. Фокус зібрав найцікавіші з них за 2023 рік.

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Знахідка на мільярд

Найціннішим у знахідці є те, що шкіра та зокрема морда динозавра збереглися Фото: ROYAL TYRRELL MUSEUM OF PALAEONTOLOGY

У 2011 році археологи виявили унікальну скам'янілість динозавра, яка є однією з найцілісніших у своєму роді. Вона належала анкілозавру і складалася із зазубрених шипів, більшості кінцівок, панцирного покриття, а також деяких кишок та вмісту шлунку.

Найціннішим у знахідці є те, що шкіра та зокрема морда динозавра збереглися, хоча й для того, щоб їх побачити, науковцям довелося витрати чимало часу.

Техніку Королівського музею Тирелла Марку Мітчеллу знадобилося 7000 годин і майже шість років, щоб ретельно ексгумувати скам'янілість, обережно відколюючи навколишній камінь.

"Під час підготовки я складав частинки, як пазл, і тварина почала набувати реальних обрисів", — розповів Мітчелл, описуючи цей кропіткий процес.

"Одного разу перед Різдвом, — продовжив він, — я склав обидві сторони шиї і голову, і ви могли оцінити вражаючу силу зразка і те, що це була жива істота з дивовижною збереженістю".

Ходили по Землі на мільйони років раніше

Ютараптор, лютий динозавр, який жив на Землі понад 135 мільйонів років тому, знову потрапив у заголовки газет Фото: Matt Joeckel

Учені з Університету Канзасу розкрили неймовірну подію, відому як Подія Вайсерта (The Weissert Event), досліджуючи скам'янілу гірську породу, що прикривала скам'янілі рештки динозавра ютараптора.

Ютараптори ходили по Землі понад 135 мільйонів років тому. Однак геологічне дослідження показало, що він набагато старший, ніж вважалося раніше.

Порівнюючи отримані дані з періодами в історії Землі, коли відбувалися глобальні зміни, вчені з'ясували, що гірські породи, де знайдено скам'янілості ютараптора, на 10 мільйонів років старші, а розрив між юрським і крейдяним періодами в Юті набагато менший.

"Це відкриття визначило бачення, яке відлунюватиме десятиліттями, — сказав Грегорі Людвігсон, почесний старший науковий співробітник Канзаської геологічної служби Університету Канзасу. — Ми також дізналися, на наше повне здивування, що шари породи з кар'єру динозаврів Стайкс відкладені під час глобальних змін, відомих як Подія Вайсерта (The Weissert Event)".

Відродження динозаврів

Чи можливо клонувати динозавра або знайти інший спосіб повернути цих древніх істот? Фото: Júlia d Oliveira

Недавні дослідження викопних решток динозаврів відкрили залишки елементів м'яких тканин, надихаючи на потенційне отримання їхніх ДНК у майбутньому. Навіть при тому, що найстаріші зразки ДНК у викопних рештках датуються лише мільйоном років, а динозаври вимерли 66 мільйонів років тому.

Серед збережених елементів, що викликають особливий інтерес, — еритроцити та інші м'які тканини. Хоча відновлення ДНК наразі складне, вчені вивчають альтернативні шляхи, зокрема, використання генетичних маніпуляцій птахів як прямих нащадків динозаврів.

Ще одним джерелом можуть стати комарі в бурштині. Хоча зовнішнє хітинове лушпиння комах можна знайти, внутрішній вміст, зокрема кров, не зберігається. Однак, деякі комарі, виявлені в озерному осаді, мали ознаки гемоглобіну, що вказує на можливість збереження крові, хоча він і не з тієї ж епохи, що й динозаври.

Повернення динозаврів має велику кількість викликів. Різні види існували в різний час, тож їх відтворення та співіснування є складним завданням.

Крім того, є питання стосовно харчування, оскільки динозаври жили у часи, коли більшість рослин, які ми знаємо сьогодні, ще не існували.

Заповнені кров'ю вени

Кровоносні судини динозавра Фото: M. Schweitzer, NC State University

Науковці виявили кровоносні судини динозавра, який жив 80 млн років тому. Їхній стан, як для вен, що існують мільйони років, дивовижно добрий. Ці структури, що схожі на прозорі та трохи гнучкі трубки, відтворюють форму, подібну до судин у тварин.

Ця знахідка вважається надзвичайною, адже вчені отримали змогу дізнатися більше інформації про живих істот, що існували тисячі та мільйони років тому. Це також доказ можливості органічних структур, таких як кровоносні судини і клітини, зберегтися протягом довгого періоду неушкодженими.

Тім Кліланд, автор дослідження і молекулярний палеонтолог з Техаського університету в Остіні, сказав: "Це дослідження — перший прямий аналіз кровоносних судин вимерлого організму. Він дозволяє отримати інформацію, які зміни з такими органічними структурами відбуваються під час скам'яніння. А це зі свого боку відкриє нові шляхи для вивчення еволюційних зв'язків вимерлих організмів. Окрім цього, надасть можливість виявити значні модифікації білків і визначити, коли вони могли виникнути в цих організмах".

Метровий відбиток лапи мегалозавра

Археологиня Марі Вудс блукала узбережжям Англії і випадково натрапила на скам'янілість, яка збереглася протягом 166 мільйонів років Фото: Marie Woods / University of Manchester

Археологиня Марі Вудс прогулювалася узбережжям затоки Берністон, розташованої на північ від міста Скарборо. Це місце відоме як "Узбережжя динозаврів" у східному Йоркширі, де між 160 і 175 мільйонами років тому жили різноманітні види древніх істот.

Вона натрапила на слід завдовжки майже 1 м — найбільший коли-небудь виявлений у Йоркширі, графстві на півночі Англії. Ймовірно, він належав гігантському м'ясоїдному динозавру.

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Вивчивши слід, його форму, відбитки кігтів, кількість пальців і відбитки шкіри динозавра, дослідники визначили, що він, ймовірно, належав великій хижій істоті, схожій на мегалозавра, яка досягала від 2,5 до 3 метрів заввишки у стегнах.

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