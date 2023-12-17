Таке ще не бачили. Виявлений "дракон", який жив 72 млн років тому, здивував учених (фото)

Десятки мільйонів років тому на заході Тихого океану жив один із найжорстокіших морських хижаків в історії.

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Учені представили результати вивчення решток стародавнього морського хижака, який жив 72 млн років тому у виданні Journal of Systematic Palaeontology. Виявилося, що це абсолютно новий вид морських рептилій, тобто мозазаврів. Ця істота отримала прізвисько "блакитний дракон" Вакаяма, пише ScienceAlert.

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Ще 5 років тому вчені виявили скам'янілі рештки величезного мозазавра, який жив 72 млн років тому, і тепер вони нарешті завершили своє дослідження, і виявилося, що це абсолютно новий вид стародавніх морських рептилій. Новий вид отримав офіційну назву Megapterygius wakayamaensis і це найповніший скелет мозазавра, коли-небудь знайдений у Японії або північно-західній частині Тихого океану. Рештки виявили в префектурі Вакаяма, а тому з огляду на цей факт і в пам'ять про істот із японської міфології цього мозазавра назвали також "блакитний дракон Вакаяма".

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Ця стародавня морська рептилія завдовжки 6 метрів дихала повітрям і була теплокровною, вважають учені. У неї був бінокулярний зір, чотири величезні ластоподібні кінцівки та хвіст. Можливо також, що Megapterygius wakayamaensis мав спинний плавник. За словами вчених, зараз на Землі не живе жодна аналогічна істота, яка мала б таку морфологію тіла. Тому це унікальний екземпляр.

Ця стародавня морська рептилія завдовжки 6 метрів дихала повітрям і була теплокровною, вважають учені. У неї був бінокулярний зір, чотири величезні ластоподібні кінцівки і хвіст. Фото: ScienceAlert

Мозазаври, які мешкали в океанах Землі десятки мільйонів років тому, були одними з найбільших хижаків в історії. Довжина деяких із цих морських рептилій сягала 17 метрів. За допомогою своїх гострих зубів і потужних щелеп вони могли впоратися з будь-якою здобиччю, і вважається, що вони їли також представників свого виду.

Мозазаври, які мешкали в океанах Землі десятки мільйонів років тому, були одними з найвеличніших хижаків в історії Фото: ScienceAlert

Що особливо здивувало вчених під час вивчення скам'янілих решток стародавнього морського хижака, так це те, що він мав дуже довгі задні кінцівки порівняно з іншими мозазаврами. Вони довші за передні, і вчені вважають, що задні кінцівки цей вид мозазавра використовував для занурення у воду й спливання на поверхню. А передні кінцівки допомагали маневрувати у воді. Щодо хвоста, то, найімовірніше, він виконував функцію двигуна, тобто істота набирала швидкість.

Реконструкція зовнішнього вигляду Megapterygius wakayamaensis Фото: ScienceAlert

За словами вчених, новий вид кидає виклик розумінню того, як насправді переміщалися у воді такі морські рептилії. Наприклад, плезіозаври, які мешкали в океанах у той самий час, що й мозазаври, для того, щоб набирати швидкість, використовували свої кінцівки, а не хвіст. Учені вважають, що більшість плезіозаврів не могли конкурувати з мозазаврами, як хижаки, але незрозуміло, чи пов'язано це з їхнім різним способом переміщення у воді.

Як уже писав Фокус, дуже дивна поведінка акул в океані збила вчених із пантелику, адже ті дрімали на морському дні та позіхали. Раніше дослідники вважали, що сірі рифові акули повинні постійно рухатися, щоб вижити у воді, але виявилося, що це не так.