Раскрыта причина, по которой собаки облизывают лапы: дело вовсе не в чистоплотности

Когда собака облизывает лапы, большинство людей считают такое поведение просто частью ежедневной рутины по уходу за собой. Но эксперты говорят, что это может быть криком о помощи домашнего питомца.

Related video

Эксперты говорят, что такое поведение собак чаще всего, обостряется осенью и зимой. Учащенное облизывание лап обычно, совпадает с наступлением холодов или дождей. Тогда же владельцы могут заметить, что их собаки становятся медленнее во время прогулок, и даже могут останавливаться, чтобы облизать свои лапы, пишет Daily Mail.

Это может оказаться первым признаком воспаления кожи на лапах у собак.

«Многие владельцы считают, что их собаки начинают облизывать свои лапы просто от скуки, но это может быть признаком дискомфорта или воспаления», - говорит генеральный директор ветеринарной организации DotDotPet Хэппи Чепмен.

По его словам, многие собаки, как и люди могут испытывать скованность суставов в холодные месяцы, а также реагировать на сезонные изменения. Постоянная влажность из-за дождя, луж и грязи делает подушечки собачьих лап более склонными к раздражению. На подушечках также могут появляться мелкие трещинки.

Перепады между холодом и сыростью на улице, а также теплом и сухостью в помещении могут пересушивать кожу, что будет вызывать зуд. Подобное испытывают люди, когда кожа на руках сохнет и трескается зимой.

Эксперт добавляет, что некоторые добавки с плазмой крови помогут уменьшить воспаление у собак в холодные месяцы. Также могут помочь и более простые меры, к примеру, ополаскивание лап после прогулок, а затем их тщательное высушивание.

«Облизывание лап — это не просто странное поведение. Это сигнал о том, что ваша собака сообщает вам что-то важное о своем здоровье», — пояснил он.

Ветеринары из Dogs Trust отметили, что вылизывание — это естественная часть ухода за собой, и наши четвероногие друзья часто делают это, чтобы очистить шерсть после долгой прогулки или купания.

«Но, как и при любом вылизывании, всегда важно быть внимательным и обращать внимание на любые закономерности», — добавили они. «Бывают случаи, когда вылизывание может быть признаком зуда, боли или стресса».

Если ваша собака постоянно вылизывает лапы, стоит проверить, не впиваются ли когти, не застряла ли в них грязь или камень.

Напомним, ученые говорят, что собаки знают не только команды, но и несколько других слов. Новое исследование подтверждает, что питомцы способны понимать больше, чем простые команды, по крайней мере, когда им это важно.