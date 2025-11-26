Собаки похожи на своих хозяев: у людей и золотых ретриверов найдены общие гены

Исследователи только что обнаружили, что у золотистых ретриверов и людей действительно есть общие гены. Любопытно, что эти гены делают нас более склонными к тревожности.

Принято считать, что собаки похожи на своих хозяев, и в новом исследовании ученые похоже обнаружили то, что подтверждает это утверждение. Эксперты обнаружили, что у золотистых ретриверов и людей есть общие гены. Которые делают их более склонными к тревожности, пишет Daily Mail.

Исследование впервые показало, что определенные гены, связанные с поведением собак, также связаны с такими чертами, как депрессия и интеллект у людей. Авторы работы считают, что эти данные могут помочь владельцам лучше понимать своих питомцев, особенно когда последние ведут себя плохо.

По словам доктора Элеонор Раффан из Кембриджского университета, результаты оказались весьма поразительными и доказывают, что у людей и золотистых ретриверов общие генетические корни, определяющие их поведение.

Команда отмечает, что выявленные ими гены часто влияют на эмоциональное состояние и поведение обоих видов. Например, ученые обнаружили, что у собак, демонстрирующих "несоциальный страх", например, страх или тревогу перед автобусами или пылесосами, есть ген, который у людей отвечает за чувствительность и "обращение к врачу из-за тревожности". С другой стороны, ген, связанный с "обучаемостью" у золотистых ретриверов, связан с интеллектом и эмоциональной чувствительностью у людей.

В ходе исследования ученые проанализировали генетический код 1300 золотистых ретриверов и сравнили его с поведенческими характеристиками каждой отдельной собаки. В результате им удалось выявить гены, связанные с такими характеристиками, как обучаемость, уровень энергии, страх незнакомцев и агрессия по отношению к другим собакам.

Далее ученые сравнили результаты с аналогичным анализом у людей и обнаружили, что 12 генов золотистых ретриверов также лежат в основе поведенческих черт и эмоций человека. Один ген, PTPN1, был связан с агрессией по отношению к другим собакам у золотистых ретриверов и ассоциирован с интеллектом и депрессией у людей. Другой признак, выявленный у собак, которые боялись других собак, также влияет на то, склонны ли люди долгое время беспокоиться после того, как испытали смущение, или на их успеваемость.

Авторы исследования считают, что результаты их работы могут помочь владельцам понять эмоциональный мир своих питомцев и адаптировать дрессировку или уход к их потребностям. Результаты также указывают на то, что генетика действительно управляет поведением, делая некоторых собак предрасположенными к тому, чтобы воспринимать мир как стресс. Кроме того, считается, что результаты могут иметь значение и для ветеринарной помощи.

