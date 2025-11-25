Гордый потомок хищника: в каждом чихуахуа все еще есть крохотная частица волка

Исследователи пришли к выводу, что все крошечные пушистые собачки, разгуливающие по улицам, могут быть весьма милы, однако у всех них есть что-то волчье. Данные указывают на то, что в геноме собак все еще есть волчья ДНК.

Американские ученые заявили о важном открытии: исследователи с удивлением обнаружили, что почти две трети всех пород собак имеют заметное количество волчьей ДНК. Считается, что это вовсе не генетический след тех времен, когда собаки отделились от волков около 20 000 лет назад, а свидетельствует о скрещивании домашних собак и волков в течение последних нескольких тысяч лет, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, куратора Смитсоновского музея естественной истории Логана Кистлера, волчья ДНК, как считается также повлияла на размер, обоняние и даже характер современных пород собак.

Відео дня

Отметим, что собаки и волки могут производить потомство друг на друга, но межпородное скрещивание считается редкостью. По словам ведущего автора исследования Одри Лин из Американского музея естественной истории, до этого момента ученые считали, что для того, чтобы собака была собакой, в ней не должно быть большого количества волчьей ДНК, если она вообще есть.

В ходе исследования ученые проанализировали тысячи геномов собак и волков в общедоступных базах данных. Результаты показали, что более 64% современных пород имеют волчье происхождение — даже самые крошечные чихуахуа несут в себе около 0,2%.

В ком больше всего волка?

Авторы исследования показали, что чехословацкие и салосские волчьи собаки имели больше всего волчьей ДНК — до 40%. Если говорить о наиболее домашних породах, лидерство одержала большая англо-французская трехцветная гончая — около 5% волчьей ДНК. Борзые, такие как салюки и афганские борзые, также заняли высокие позиции.

Хотя собаки с волчьей ДНК, как правило, крупнее, это не всегда так – например, ученые обнаружили, что у сенбернаров и вовсе не было волчьей ДНК. Исследование также показало, что 100% деревенских собак, которые живут в человеческих поселениях, но не являются чьими-либо домашними любимцами, имеют волчье происхождение.

Считается, что именно деревенские собаки, у которых больше возможностей для близкого общения с волками, вероятно, являются одним из факторов, способствующих проникновению волчьей ДНК в генофонд собак.

Как волчья ДНК влияет на характер собак?

Исследователи также сравнили свои результаты с терминами, используемыми в кинологических клубах для описания характера разных пород.

Результаты указывают на то, что породы с небольшим количеством волчьей ДНК или вовсе без нее чаще описывались как дружелюбные, легко обучаемые и ласковые. В то же время собаки с большим количеством волчьей ДНК считались подозрительными к незнакомцам, независимыми, порядочными или территориальными.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили, что волки могут проявлять к людям привязанность.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что мозг собак неожиданно стал больше.