Зов предков в крови. Ученые проверили, как собаки реагируют на волчий вой

Новое экстраординарное исследование сосредоточилось на том, как наши домашние питомцы реагируют на зов далеких предков.

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Ученые стремятся больше узнать о тонкой связи наших питомцев и их далеких родственников — волков. В новом экстраординарном исследовании они сосредоточились на понимании родственных связей, пишет Sci Tech Daily.

Ученые кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) сосредоточились на понимание таких вопросов как: есть ли собаки, которые более склонны отвечать воем? Находятся ли они генетически ближе к волкам? Чтобы ответить на эти вопросы ученые решили изучить реакцию собак на волчий вой в зависимости от породы, возраст и пола.

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В своем стремлении разгадать тайну собачьего воя ученые приблизились к пониманию того, почему одни породы более склонны к вою, чем другие, и связано ли это каким-либо образом с их генетической близостью с волками.

Чтобы ответить на эти вопросы ученые отобрали 68 животных — чистокровных семейных собак. Затем им воспроизвели записи волчьего воя и наблюдали за их реакцией. Тесты проводились в поведенческой лаборатории. Исследователи также использовали генетическое сходство разных пород с волками в качестве одной из мер сравнения.

По словам первого автора исследования Фанни Лехоцки, они с коллегами обнаружили, что породы, которые генетически более близки к волкам, так называемые "древние породы", более склонны отвечать на "зов предков" собственным воем. С другой стороны ученые обнаружили, что более современные породы, которые на генетическом древе находятся дальше от волков, чаще реагировали на "зов предков" лаем, а не воем.

Исследователи предполагают, что со временем вой у собак утратил свою функциональность — причиной тому послужило изменение социальной среды. Лехоцки полагает, что именно это является объяснением тому, почему собаки не используют вой в адекватных ситуациях.

Ученые предполагают, что представители "древних пород" более близки генетически к волкам, а потому лучше современных способны обрабатывать информацию, которая спрятана в волчьем вое.

Отметим, что более ранние исследования предполагали, что более старшие собаки используют вой при более высоком уровне стресса — фактически он является реакцией на страх. В новом исследовании ученые заметили, что этот генетический эффект в действительности наблюдается лишь у взрослых собак старше 5 лет. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию потребуется больше исследований.

Исследователи также обнаружили, что на реакцию питомцев влияют еще два фактора: пол и репродуктивный статус. Например, ученые обнаружили, что интактные и стерилизованные самцы ведут себя по-разному, у самок подобных изменений обнаружено не было. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что кастрированные самцы более боязливы — таким образом, собачий вой в действительности может означать что-то вроде "я боюсь, не подходи ко мне".

К слову, это первое исследование, которое посвящено собачьему вою. Ученые отмечают, что им потребуется больше дополнительных исследований, чтобы людям разобраться в их отношениях с питомцами.

Ранее Фокус писал о том, что ученые проверили интеллект 13 пород собак и составили рейтинг.