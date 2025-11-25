Гордий нащадок хижака: у кожному чихуахуа все ще є крихітна частинка вовка

Дослідники дійшли висновку, що всі крихітні пухнасті песики, які розгулюють вулицями, можуть бути вельми милими, однак у всіх них є щось вовче. Дані вказують на те, що в геномі собак все ще є вовча ДНК.

Американські вчені заявили про важливе відкриття: дослідники з подивом виявили, що майже дві третини всіх порід собак мають помітну кількість вовчої ДНК. Вважається, що це зовсім не генетичний слід тих часів, коли собаки відокремилися від вовків близько 20 000 років тому, а свідчить про схрещування домашніх собак і вовків упродовж останніх кількох тисяч років, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, куратора Смітсонівського музею природної історії Логана Кістлера, вовча ДНК, як вважається, також вплинула на розмір, нюх і навіть характер сучасних порід собак.

Відео дня

Зазначимо, що собаки й вовки можуть виробляти потомство один на одного, але міжпородне схрещування вважається рідкістю. За словами провідної авторки дослідження Одрі Лін з Американського музею природної історії, до цього моменту вчені вважали, що для того, щоб собака був собакою, у ній не має бути великої кількості вовчої ДНК, якщо вона взагалі є.

Під час дослідження вчені проаналізували тисячі геномів собак і вовків у загальнодоступних базах даних. Результати показали, що понад 64% сучасних порід мають вовче походження — навіть найкрихітніші чихуахуа несуть у собі близько 0,2%.

У кому найбільше вовка?

Автори дослідження показали, що чехословацькі та салосські вовчі собаки мали найбільше вовчої ДНК — до 40%. Якщо говорити про найбільш домашні породи, лідерство здобув великий англо-французький триколірний гончак — близько 5% вовчої ДНК. Хорти, такі як салюки та афганські хорти, також посіли високі позиції.

Хоча собаки з вовчою ДНК, як правило, більші, це не завжди так — наприклад, вчені виявили, що у сенбернарів і зовсім не було вовчої ДНК. Дослідження також показало, що 100% сільських собак, які живуть у людських поселеннях, але не є чиїмись домашніми улюбленцями, мають вовче походження.

Вважається, що саме сільські собаки, у яких більше можливостей для близького спілкування з вовками, ймовірно, є одним із чинників, що сприяють проникненню вовчої ДНК у генофонд собак.

Як вовча ДНК впливає на характер собак?

Дослідники також порівняли свої результати з термінами, використовуваними в кінологічних клубах для опису характеру різних порід.

Результати вказують на те, що породи з невеликою кількістю вовчої ДНК або зовсім без неї частіше описувалися як доброзичливі, такі, що легко навчаються і ласкаві. Водночас собаки з великою кількістю вовчої ДНК вважалися підозрілими до незнайомців, незалежними, порядними або територіальними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили, що вовки можуть виявляти до людей прихильність.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що мозок собак несподівано став більшим.