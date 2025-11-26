Собаки схожі на своїх господарів: у людей і золотих ретриверів знайдено спільні гени

Дослідники щойно виявили, що у золотистих ретриверів і людей дійсно є спільні гени. Цікаво, що ці гени роблять нас більш схильними до тривожності.

Заведено вважати, що собаки схожі на своїх господарів, і в новому дослідженні вчені схоже виявили те, що підтверджує це твердження. Експерти виявили, що у золотистих ретриверів і людей є спільні гени. Які роблять їх більш схильними до тривожності, пише Daily Mail.

Дослідження вперше показало, що певні гени, пов'язані з поведінкою собак, також пов'язані з такими рисами, як депресія та інтелект у людей. Автори роботи вважають, що ці дані можуть допомогти власникам краще розуміти своїх вихованців, особливо коли останні поводяться погано.

За словами докторки Елеонор Раффан з Кембридзького університету, результати виявилися вельми дивовижними й доводять, що у людей і золотистих ретриверів спільне генетичне коріння, яке визначає їхню поведінку.

Команда зазначає, що виявлені ними гени часто впливають на емоційний стан і поведінку обох видів. Наприклад, учені виявили, що у собак, які демонструють "несоціальний страх", наприклад, страх або тривогу перед автобусами або пилососами, є ген, який у людей відповідає за чутливість і "звернення до лікаря через тривожність". З іншого боку, ген, пов'язаний із "здатністю до навчання" у золотистих ретриверів, пов'язаний з інтелектом та емоційною чутливістю у людей.

Під час дослідження вчені проаналізували генетичний код 1300 золотистих ретриверів і порівняли його з поведінковими характеристиками кожного окремого собаки. У результаті їм вдалося виявити гени, пов'язані з такими характеристиками, як здатність до навчання, рівень енергії, страх незнайомців і агресія щодо інших собак.

Далі вчені порівняли результати з аналогічним аналізом у людей і виявили, що 12 генів золотистих ретриверів також лежать в основі поведінкових рис і емоцій людини. Один ген, PTPN1, був пов'язаний з агресією щодо інших собак у золотистих ретриверів і асоційований з інтелектом і депресією у людей. Інша ознака, виявлена у собак, які боялися інших собак, також впливає на те, чи схильні люди тривалий час турбуватися після того, як відчули збентеження, або на їхню успішність.

Автори дослідження вважають, що результати їхньої роботи можуть допомогти власникам зрозуміти емоційний світ своїх улюбленців і адаптувати дресування або догляд до їхніх потреб. Результати також вказують на те, що генетика дійсно керує поведінкою, роблячи деяких собак схильними до того, щоб сприймати світ як стрес. Крім того, вважається, що результати можуть мати значення і для ветеринарної допомоги.

