Які собаки найдовше живуть: 7 порід, відомі довголіттям і відданістю
Більшість із нас мріє про собаку, яка буде поруч якомога довше: більше днів народження, більше обіймів на дивані й більше поглядів. Тривалість життя — це не обіцянка, а діапазон. Впливають гени, догляд і навіть удача. Але є породи, які відомі своїм довголіттям та особливою ніжністю, здатною зробити щоденне життя світлішим.
World Animal Foundation опублікував список з сімома породами, які часто живуть довго й люблять щиро.
Австралійський пастуший собака (Australian Cattle Dog)
Це ніжність у стилі "міцна підтримка". Вони розумні, витривалі й надзвичайно віддані. Середня тривалість життя — 12–16 років, що вражає для собаки середнього розміру.
За даними PetMD, саме з цією породою пов’язують одного з найвідоміших собак-довгожителів — Блуї, який прожив рекордно довго.
Вони глибоко прив’язуються до своєї людини, не нав’язливо, а як справжній напарник: "я поруч, завжди". Їм важливо мати роботу або завдання — без цього можуть нудьгувати.
Поради для довгого життя:
- регулярна активність без щоденних надмірних навантажень;
- ігри-головоломки та тренування;
- контроль стану очей і суглобів у старшому віці.
Ши-тцу (Shih Tzu)
Ніжність із дрібкою пустощів. Великі очі й вираз "я нічого не зробив" — їхня фірмова риса. Вони ласкаві, товариські та дуже орієнтовані на людину. Багато ши-тцу живуть до глибокої старості, часто в підліткових роках життя.
Їхня солодкість — у вмінні підлаштовуватися: трохи гри, а потім із радістю — теплий компаньйон на колінах.
Через коротку мордочку можливі проблеми з диханням і перегрівом, а також очні захворювання.
Що допомагає:
- прохолодне середовище;
- акуратний догляд за шерстю навколо очей;
- уважність до будь-яких змін зору.
Папільйон (Papillon)
Маленькі собаки з "метеликовими" вушками й великим інтелектом. Вони енергійні, уважні та дуже прив’язані до сім’ї. Часто живуть 14–16 років і залишаються активними навіть у старшому віці.
Можливі проблеми: колінні суглоби, зуби, трахея.
Чекліст щасливого життя:
- регулярний догляд за зубами;
- контроль ваги;
- використання шлейки замість нашийника.
Рет-тер’єр (Rat Terrier)
Компактні, життєрадісні й сміливі. За даними American Kennel Club, ця порода часто живе 12–18 років, і 15-річний ювілей — не рідкість.
Основний ризик — вивих колінної чашечки, який іноді проявляється "підскакувальною" ходою.
Корисно знати:
- назва породи пов’язана з Теодором Рузвельтом;
- важливо підтримувати помірну активність;
- різка зміна ходи — привід звернутися до ветеринара.
Чихуахуа (Chihuahua)
Одна з найменших порід із найбільшими емоціями. Часто живуть 14–16 років і більше. Вони глибоко прив’язуються до "своєї" людини й можуть бути напрочуд відданими.
Основні виклики — зуби, вага та серце.
Для довгого життя:
- регулярна чистка зубів;
- контроль харчування;
- спокійна соціалізація.
Австралійська вівчарка (Australian Shepherd)
Розумні, енергійні й завжди готові діяти. Середня тривалість життя — 12–15 років. Вони уважно спостерігають за власником і прагнуть бути залученими до всього.
Можливі проблеми з суглобами, зором або нервовою системою, тому важливі відповідальні заводчики та регулярні огляди.
Що їм потрібно:
- щоденні розумові завдання;
- фізична активність без перевантаження;
- "робота" — ігри, пошук, прості доручення.
Такса (Dachshund)
Сміливі, харизматичні й дуже віддані. Часто живуть 12–16 років. Їхня слабка ланка — спина через довге тіло.
За даними Purina, саме поєднання хоробрості й ніжності робить такс такими улюбленими.
Поради для спини:
- підтримувати здорову вагу;
- використовувати пандуси замість стрибків;
- уникати слизьких поверхонь.
Вибір собаки-довгожителя — це вибір друга на довгі роки. Так, генетика має значення, але щоденний догляд, харчування, рух і любов вирішують не менше.
Невеликі породи часто живуть довше за великих, але головне — не розмір, а якість життя. Збалансований раціон, нормальна вага, регулярні прогулянки, тренування та грумінг допомагають собаці залишатися активною й щасливою з віком.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дослідники виявили, що у золотистих ретриверів і людей є спільні гени. Цікаво, що ці гени роблять нас більш схильними до тривожності.
- Науковці кажуть, що аутизм може проявлятися не лише в людей, а й у собак. Експертка з Ноттінгемського університету Трент Жаклін Бойд каже, що найкращі друзі людини також можуть бути нейровідмінними, як і їхні господарі.
Крім того, експерти назвали топ 5 найрозумніших порід собак у світі.