Які собаки найдовше живуть: 7 порід, відомі довголіттям і відданістю

Більшість із нас мріє про собаку, яка буде поруч якомога довше: більше днів народження, більше обіймів на дивані й більше поглядів. Тривалість життя — це не обіцянка, а діапазон. Впливають гени, догляд і навіть удача. Але є породи, які відомі своїм довголіттям та особливою ніжністю, здатною зробити щоденне життя світлішим.

World Animal Foundation опублікував список з сімома породами, які часто живуть довго й люблять щиро.

Австралійський пастуший собака (Australian Cattle Dog)

Це ніжність у стилі "міцна підтримка". Вони розумні, витривалі й надзвичайно віддані. Середня тривалість життя — 12–16 років, що вражає для собаки середнього розміру.

За даними PetMD, саме з цією породою пов’язують одного з найвідоміших собак-довгожителів — Блуї, який прожив рекордно довго.

Вони глибоко прив’язуються до своєї людини, не нав’язливо, а як справжній напарник: "я поруч, завжди". Їм важливо мати роботу або завдання — без цього можуть нудьгувати.

Поради для довгого життя:

регулярна активність без щоденних надмірних навантажень;

ігри-головоломки та тренування;

контроль стану очей і суглобів у старшому віці.

Ши-тцу (Shih Tzu)

Ніжність із дрібкою пустощів. Великі очі й вираз "я нічого не зробив" — їхня фірмова риса. Вони ласкаві, товариські та дуже орієнтовані на людину. Багато ши-тцу живуть до глибокої старості, часто в підліткових роках життя.

Їхня солодкість — у вмінні підлаштовуватися: трохи гри, а потім із радістю — теплий компаньйон на колінах.

Через коротку мордочку можливі проблеми з диханням і перегрівом, а також очні захворювання.

Що допомагає:

прохолодне середовище;

акуратний догляд за шерстю навколо очей;

уважність до будь-яких змін зору.

Папільйон (Papillon)

Маленькі собаки з "метеликовими" вушками й великим інтелектом. Вони енергійні, уважні та дуже прив’язані до сім’ї. Часто живуть 14–16 років і залишаються активними навіть у старшому віці.

Можливі проблеми: колінні суглоби, зуби, трахея.

Чекліст щасливого життя:

регулярний догляд за зубами;

контроль ваги;

використання шлейки замість нашийника.

Рет-тер’єр (Rat Terrier)

Компактні, життєрадісні й сміливі. За даними American Kennel Club, ця порода часто живе 12–18 років, і 15-річний ювілей — не рідкість.

Основний ризик — вивих колінної чашечки, який іноді проявляється "підскакувальною" ходою.

Корисно знати:

назва породи пов’язана з Теодором Рузвельтом;

важливо підтримувати помірну активність;

різка зміна ходи — привід звернутися до ветеринара.

Чихуахуа (Chihuahua)

Одна з найменших порід із найбільшими емоціями. Часто живуть 14–16 років і більше. Вони глибоко прив’язуються до "своєї" людини й можуть бути напрочуд відданими.

Основні виклики — зуби, вага та серце.

Для довгого життя:

регулярна чистка зубів;

контроль харчування;

спокійна соціалізація.

Австралійська вівчарка (Australian Shepherd)

Розумні, енергійні й завжди готові діяти. Середня тривалість життя — 12–15 років. Вони уважно спостерігають за власником і прагнуть бути залученими до всього.

Можливі проблеми з суглобами, зором або нервовою системою, тому важливі відповідальні заводчики та регулярні огляди.

Що їм потрібно:

щоденні розумові завдання;

фізична активність без перевантаження;

"робота" — ігри, пошук, прості доручення.

Такса (Dachshund)

Сміливі, харизматичні й дуже віддані. Часто живуть 12–16 років. Їхня слабка ланка — спина через довге тіло.

За даними Purina, саме поєднання хоробрості й ніжності робить такс такими улюбленими.

Поради для спини:

підтримувати здорову вагу;

використовувати пандуси замість стрибків;

уникати слизьких поверхонь.

Вибір собаки-довгожителя — це вибір друга на довгі роки. Так, генетика має значення, але щоденний догляд, харчування, рух і любов вирішують не менше.

Невеликі породи часто живуть довше за великих, але головне — не розмір, а якість життя. Збалансований раціон, нормальна вага, регулярні прогулянки, тренування та грумінг допомагають собаці залишатися активною й щасливою з віком.

