Жінка приютила миле цуценя, але не була готова до того, що виросте (фото)

Господині, яка взяла додому маленьку собаку з притулку, сказали, що її новий вихованець "виросте" у незвичайного песика, але все пішло не за планом.

Брук забрала з місцевого притулку маленьку білу собаку — Сейдж. У відео, опублікованому в TikTok, горда власниця продемонструвала нестандартну породу своєї улюблениці.

Загадкова порода собаки

У першому ролику показана крихітна Сейдж: біла і пухнаста, з великими чорними вухами, які різко контрастують з рештою її тіла. "Всі говорили, що Сейдж виросте до своїх вух. Тож ми чекали", — розповідає жінка.

Але сталося не так, як гадалося. Тепер величезні вуха собаки майже вдвічі перевищують її зріст. Домашня улюблениц продовжує рости, стаючи все пухнастішою, але її вуха залишаються такими ж великими, як і раніше.

Власниця написала: "Ось вона, майже через два роки, з вухами і всім іншим!".

Що пишуть люди?

Користувачі TikTok були в захваті. Відео зібрало майже 600 тисяч вподобайок і понад 2,6 мільйона переглядів.

"Можливо, вам варто затягнути їй нашийник, коли виходите на вулицю, бо вітер може підхопити її і вона полетить", — пожартував один користувач, а інший додав: "Вона виглядає так, ніби Джим Хенсон створив її спеціально для вас!".

Згідно з результатами ДНК-тесту, Сейдж в основному чихуахуа — 42,5%. Також вона має 10,8% від мініатюрного шнауцера, а решта – гени добермана-пінчера, такси, також виявлені сліди німецької вівчарки, померанського шпіца та пуделя.

