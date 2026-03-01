"Няня на пороге": женщина поставила для мамы дом посреди своего участка (фото)
Грейс Дороти из Великобритании, чтобы не отдавать свою маму в дом престарелых, превратила гараж в маленький домик. Результатом женщина поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии после ремонта.
Британка решила очень разумно использовать имеющееся пространство. В видео, которое она опубликовала в TikTok, женщина показывает, как выглядел гараж в начале ремонта и после.
Женщина разделила гараж на три основные комнаты. В задней части хозяйка обустроила ванную комнату с душевой кабиной, туалетом и раковиной. В соседней комнате — небольшая кухня со встроенной духовкой, раковиной, холодильником и большим количеством шкафов для хранения. Также предусмотрена гостиная с телевизором и диваном, где мама могла отдыхать.
В спальне мамы стоит большая двуспальная кровать и роскошный шкаф с зеркалом в полный рост.
"Няня на пороге", — шутит она в разделе комментариев. Зрители начали активно обсуждать увиденное.
Что пишут люди?
- "Мамы — это благословение, ты такая милая";
- "Вот так мы заботимся о своей семье";
- "Такая удивительная трансформация. Хорошо, что твоя мама рядом";
- "Это такой милый маленький домик для нее";
- "Лучшее, что я видел сегодня".
"Когда ты переоборудовал свой гараж в квартиру для своей мамы. Кажется справедливым, что я ухаживаю за ней, когда она стареет", — отметила Дороти в описании к видео, которое собрало более 850 тыс. просмотров.
