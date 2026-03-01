"Няня на пороге": женщина поставила для мамы дом посреди своего участка (фото)

Грейс Дороти из Великобритании, чтобы не отдавать свою маму в дом престарелых, превратила гараж в маленький домик. Результатом женщина поделилась в социальных сетях, опубликовав фотографии после ремонта.

Британка решила очень разумно использовать имеющееся пространство. В видео, которое она опубликовала в TikTok, женщина показывает, как выглядел гараж в начале ремонта и после.

Женщина разделила гараж на три основные комнаты. В задней части хозяйка обустроила ванную комнату с душевой кабиной, туалетом и раковиной. В соседней комнате — небольшая кухня со встроенной духовкой, раковиной, холодильником и большим количеством шкафов для хранения. Также предусмотрена гостиная с телевизором и диваном, где мама могла отдыхать.

Спальная мать в бывшем гараже Фото: TikTok

В спальне мамы стоит большая двуспальная кровать и роскошный шкаф с зеркалом в полный рост.

"Няня на пороге", — шутит она в разделе комментариев. Зрители начали активно обсуждать увиденное.

Что пишут люди?

"Мамы — это благословение, ты такая милая";

"Вот так мы заботимся о своей семье";

Просторная гостиная с телевизором Фото: TikTok

"Такая удивительная трансформация. Хорошо, что твоя мама рядом";

"Это такой милый маленький домик для нее";

"Лучшее, что я видел сегодня".

"Когда ты переоборудовал свой гараж в квартиру для своей мамы. Кажется справедливым, что я ухаживаю за ней, когда она стареет", — отметила Дороти в описании к видео, которое собрало более 850 тыс. просмотров.

