"Няня на порозі": жінка поставила для мами будинок посеред своєї ділянки (фото)
Грейс Дороті з Великої Британії, щоб не віддавати свою маму в будинок для людей похилого віку, перетворила гараж на маленький будиночок. Результатом жінка поділилася в соціальних мережах, опублікувавши фотографії після ремонту.
Британка вирішила дуже розумно використовувати наявний простір. У відео, яке вона опублікувала в TikTok, жінка показує, як виглядав гараж на початку ремонту і після.
Жінка розділила гараж на три основні кімнати. У задній частині господиня облаштувала ванну кімнату з душовою кабіною, туалетом і раковиною. У сусідній кімнаті — невелика кухня з вбудованою духовкою, раковиною, холодильником і великою кількістю шаф для зберігання. Також передбачена вітальня з телевізором і диваном, де мама могла відпочивати.
У спальні мами стоїть велике двоспальне ліжко і розкішна шафа з дзеркалом в повний зріст.
"Няня на порозі", — жартує вона у розділі коментарів. Глядачі почали активно обговорювати побачене.
Що пишуть люди?
- "Мами — це благословення, ти така мила";
- "Ось так ми піклуємося про свою сім'ю";
- "Така дивовижна трансформація. Добре, що твоя мама поруч";
- "Це такий милий маленький будиночок для неї";
- "Найкраще, що я бачив сьогодні".
"Коли ти переобладнав свій гараж на квартиру для своєї мами. Здається справедливим, що я доглядаю за нею, коли вона старіє", — зазначила Дороті в описі до відео, яке зібрало понад 850 тис. переглядів.
