"Няня на порозі": жінка поставила для мами будинок посеред своєї ділянки (фото)

Будинок для мами
Жінка облаштувала будинок для мами в гаражі | Фото: TikTok

Грейс Дороті з Великої Британії, щоб не віддавати свою маму в будинок для людей похилого віку, перетворила гараж на маленький будиночок. Результатом жінка поділилася в соціальних мережах, опублікувавши фотографії після ремонту.

Британка вирішила дуже розумно використовувати наявний простір. У відео, яке вона опублікувала в TikTok, жінка показує, як виглядав гараж на початку ремонту і після.

Жінка розділила гараж на три основні кімнати. У задній частині господиня облаштувала ванну кімнату з душовою кабіною, туалетом і раковиною. У сусідній кімнаті — невелика кухня з вбудованою духовкою, раковиною, холодильником і великою кількістю шаф для зберігання. Також передбачена вітальня з телевізором і диваном, де мама могла відпочивати.

Спальна матері
Спальна матері у колишньому гаражі
Фото: TikTok

У спальні мами стоїть велике двоспальне ліжко і розкішна шафа з дзеркалом в повний зріст.

"Няня на порозі", — жартує вона у розділі коментарів. Глядачі почали активно обговорювати побачене.

Що пишуть люди?

  • "Мами — це благословення, ти така мила";
  • "Ось так ми піклуємося про свою сім'ю";
Будинок для мами
Простора вітальня з телевізором
Фото: TikTok
  • "Така дивовижна трансформація. Добре, що твоя мама поруч";
  • "Це такий милий маленький будиночок для неї";
  • "Найкраще, що я бачив сьогодні".

"Коли ти переобладнав свій гараж на квартиру для своєї мами. Здається справедливим, що я доглядаю за нею, коли вона старіє", — зазначила Дороті в описі до відео, яке зібрало понад 850 тис. переглядів.

