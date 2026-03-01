"Няня на порозі": жінка поставила для мами будинок посеред своєї ділянки (фото)

Грейс Дороті з Великої Британії, щоб не віддавати свою маму в будинок для людей похилого віку, перетворила гараж на маленький будиночок. Результатом жінка поділилася в соціальних мережах, опублікувавши фотографії після ремонту.

Британка вирішила дуже розумно використовувати наявний простір. У відео, яке вона опублікувала в TikTok, жінка показує, як виглядав гараж на початку ремонту і після.

Жінка розділила гараж на три основні кімнати. У задній частині господиня облаштувала ванну кімнату з душовою кабіною, туалетом і раковиною. У сусідній кімнаті — невелика кухня з вбудованою духовкою, раковиною, холодильником і великою кількістю шаф для зберігання. Також передбачена вітальня з телевізором і диваном, де мама могла відпочивати.

Спальна матері у колишньому гаражі Фото: TikTok

У спальні мами стоїть велике двоспальне ліжко і розкішна шафа з дзеркалом в повний зріст.

"Няня на порозі", — жартує вона у розділі коментарів. Глядачі почали активно обговорювати побачене.

Відео дня

Що пишуть люди?

"Мами — це благословення, ти така мила";

"Ось так ми піклуємося про свою сім'ю";

Простора вітальня з телевізором Фото: TikTok

"Така дивовижна трансформація. Добре, що твоя мама поруч";

"Це такий милий маленький будиночок для неї";

"Найкраще, що я бачив сьогодні".

"Коли ти переобладнав свій гараж на квартиру для своєї мами. Здається справедливим, що я доглядаю за нею, коли вона старіє", — зазначила Дороті в описі до відео, яке зібрало понад 850 тис. переглядів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро.

Настя Чак взялась за ремонт покинутого будинку в Італії, де уже давно ніхто не жив.

А от українська дизайнерка Наталка Буг переїхали із Києва в затишне село, де будує ферму.