Ніхто не жив 30 років: жінка купила будинок в Італії за 18 тисяч євро (фото)

Блогерка, яка називає себе Настею Чак, взялась за ремонт покинутого будинку в Італії, де уже давно ніхто не жив. Своїм досвідом вона ділиться у соціальних мережах, демонструючи трансформацію житла.

Господиня зізнається, що колишні власники начебто поїхали звідти в один день, навіть не забравши особисті речі: всі меблі та одяг лишилися на своїх місцях. Зокрема, у шафі обережно складені полотенця, постільна білизна, а в сервантах — чимало посуду, особисті записи та декор. Що жінка отримала у "спадок", — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок за 18 тисяч євро

"Заїхали ми сюди також різко — за один день. У нас була орендована машина та фургон. Переїжджали з іншого регіону. Ми навіть не встигли зібрати ліжко, тому спали на підлозі — під матрацом", — розповідає авторка.

За її словами, будинок стоїть посеред поля в селі. Насамперед нові господарі зайнялись прибиранням у саду: згребли опале листя та сміття, почистили клумби від моху, а також посадили власне дерево.

"Коли ми купували будинок, рієлтор нам сказав, що там речей на 6 тисяч євро. Ось мініатюрні моделі автівок, завернені в стару газету… Недавно ми побачили ринок, де можна це все продати", — додає Настя.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях почали активно обговорювати побачене.

"Цікаво, чому так раптово виїхали мешканці? Мені було б страшно там жити, у мене занадто розвинена фантазія", — пише одна глядачка.

Інший користувач додає: "Вони не поїхали, вони померли. Можливо, в цьому ж будинку".

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"Головне питання, а де працювати? На що жити?" — поцікавився наступний.

"Виглядає як початок якогось горору", — додає ще одна глядачка.

"Я тут вже 4 місяці живу, але до TikTok тільки зараз дійшла, поки згадувала перші дні в будинку. Сама сто разів подумала, що це звучить, як початок страшного фільму. Згодна з вами", — відповіла авторка ролика на останній коментар.

