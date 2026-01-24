10 хв до міста: українка купила будинок з ремонтом в Італії за 18 тисяч євро (фото)

Тетяна Лисюк, яка наразі проживає в Італії, купила будинок за 8 км від міста Кампобассо. Цікаво, що це не занедбане помешкання, яке потребує капітальної реставрації, а цілком придане для життя.

Українка, яка активно веде TikTok, зазначає: це не типовий "будинок-привид" у покинутому селі, як зазвичай буває, а повноцінне житло, де можна відразу заселятися і жити. Який вигляд має помешкання, — дізнавався Фокус.

Будинок в італійському селі

"Що ми маємо в нашому селі? Продуктовий магазин, два бари (бо ранок в Італії без кави — не ранок, піцерія, пошта і навіть медпункт! Хоча як лікарю мені спокійніше з моїм домашнім арсеналом препаратів та інструментів — їх у мене точно більше, ніж там", — ділиться авторка відео.

За її словами, найближче місто розташоване за 10 хвилин на авто.

"Будинок повністю готовий до життя — з меблями і ремонтом… Поки всі роками збирають на перший внесок або беруть іпотеку на 30 років, ми вирішили ризикнути. Наш будинок коштував 18 тисяч євро! Так, це цілий дім, де є все, щоб заїхати та жити. Жодних ремонтів, жодних меблевих магазинів", — розповідає вона.

Є деякі нюанси

Утім, є нюанси: як виявилось, щоб стати господарем такого будинку, потрібна ціла армія помічників — особливо, якщо ви не знаєте мови.

Отже, послуги нотаріуса та податки обійшлись ще у 3500 євро, юридичний супровід, агенції, перекладачі, — ще приблизно 7500 євро. Додатково потрібно врахувати дрібні витрати на папери та оформлення статусу — 1000 євро.

Будинок в Італії Фото: TikTok

"Тож, скільки коштує будинок в Італії повністю готовий до життя? Це обійшлося нам у 30 тисяч євро. За ці гроші у Варшаві нам би не вистачило навіть на перший внесок за "однушку", а тут ми вже п’ємо каву на власній терасі", — додає господиня.

Чому так дешево?

На запитання від глядачки, чому так дешево, авторка ролика відповіла: "Тому що тут немає роботи і люди купують (нерухомість — Ред.) у містах, а села, особливо на півдні Італії, пустують. Тому такі ціни".

Помешкання у хорошому стані Фото: TikTok

