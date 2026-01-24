10 мин до города: украинка купила дом с ремонтом в Италии за 18 тысяч евро (фото)

Татьяна Лысюк, которая сейчас проживает в Италии, купила дом в 8 км от города Кампобассо. Интересно, что это не заброшенное помещение, которое требует капитальной реставрации, а вполне пригодное для жизни.

Украинка, которая активно ведет TikTok, отмечает: это не типичный "дом-призрак" в заброшенном селе, как обычно бывает, а полноценное жилье, где можно сразу заселяться и жить. Как выглядит помещение, — узнавал Фокус.

Дом в итальянской деревне

"Что мы имеем в нашем селе? Продуктовый магазин, два бара (потому что утро в Италии без кофе — не утро, пиццерия, почта и даже медпункт! Хотя как врачу мне спокойнее с моим домашним арсеналом препаратов и инструментов — их у меня точно больше, чем там", — делится автор видео.

По ее словам, ближайший город расположен в 10 минутах езды на авто.

"Дом полностью готов к жизни — с мебелью и ремонтом... Пока все годами собирают на первый взнос или берут ипотеку на 30 лет, мы решили рискнуть. Наш дом стоил 18 тысяч евро! Да, это целый дом, где есть все, чтобы заехать и жить. Никаких ремонтов, никаких мебельных магазинов", — рассказывает она.

Есть некоторые нюансы

Впрочем, есть нюансы: как оказалось, чтобы стать хозяином такого дома, нужна целая армия помощников — особенно, если вы не знаете языка.

Итак, услуги нотариуса и налоги обошлись еще в 3500 евро, юридическое сопровождение, агентства, переводчики, — еще примерно 7500 евро. Дополнительно нужно учесть мелкие расходы на бумаги и оформление статуса — 1000 евро.

Дом в Италии Фото: TikTok

"Итак, сколько стоит дом в Италии полностью готовый к жизни? Это обошлось нам в 30 тысяч евро. За эти деньги в Варшаве нам бы не хватило даже на первый взнос за "однушку", а здесь мы уже пьем кофе на собственной террасе", — добавляет хозяйка.

Почему так дешево?

На вопрос от зрительницы, почему так дешево, автор ролика ответила: "Потому что здесь нет работы и люди покупают (недвижимость — Ред.) в городах, а села, особенно на юге Италии, пустуют. Поэтому такие цены".

Помещение в хорошем состоянии Фото: TikTok

