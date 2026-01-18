Женщина из Харькова переехала в глухое село в Карпатах: как она живет (фото)

Украинка, которая до большой войны жила в центре Харькова и нанимала работников, чтобы справиться с домашними делами, переехала в село. Женщина начала осваиваться и даже открыла собственное дело.

Бывшая харьковчанка ведет собственный блог в TikTok, где рассказывает среди прочего о своей жизни и быте. Женщина называет несколько преимуществ такого стиля жизни: чистая вода, свежий воздух, а также вкусные фермерские продукты, которых не купишь в магазине. Как теперь ей живется посреди гор, — читайте далее в материале Фокуса.

Переехала в Карпаты

"Поменять жизнь на 365 градусов ради здоровья своей семьи. Продукты, которые мы едим, воздух, которым дышим, вода которую пьем, — это фундамент, на котором все стоит", — утверждает автор блога.

Женщина отметила, что село расположено достаточно далеко от цивилизации. Чтобы туда добраться, даже приходится "пересекать" горную реку, но она ни о чем не жалеет.

"Когда-то моя семья жила в центре Харькова. У меня была помощница по дому, а у ребенка — няня. В селе такое не пройдет. Здесь надо пахать, а желающих тебе помочь — немного. Поэтому жизнь изменилась на 365 градусов", — добавляет автор видео, демонстрируя кадры невероятной карпатской природы.

Ей очень нравятся домашние продукты: яйца, свежее молоко от соседской коровы, колбаска из настоящего мяса.

"Мне захотелось вернуться к тому, с чего все начиналось: село, земля и тишина. Что думаете: я сумасшедшая или умная?" — поинтересовалась у зрителей женщина.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали активно комментировать ее запись.

"Нет, Вы очень смелый, умный, трудолюбивый человек. Хорошая идея. Пусть все получится. Когда-то осмелюсь и я", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая зрительница поделилась своей историей: "Мечтала о море, уже 10 лет живу в Анталии на берегу моря, имею жилье, счастлива, но мне не хватает моего украинского маминого сада и огорода".

Украинка, зарегистрированная в TikTok под ником @rebella.somnium, переселилась в сельский дом, где делает ремонт своими руками. Всеми трансформация мать двоих детей делится с подписчиками блога.