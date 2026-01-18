Жінка із Харкова переїхала в глухе село у Карпатах: як вона живе (фото)

Українка, яка до великої війни жила в центрі Харкова та наймала працівників, щоб впоратися з хатніми справами, переїхала у село. Жінка почала освоюватись та навіть відкрила власну справу.

Колишня харків’янка веде власний блог у TikTok, де розповідає серед іншого про своє життя та побут. Жінка називає кілька переваг такого стилю життя: чиста вода, свіже повітря, а також смачні фермерські продукти, яких не купиш у магазині. Як тепер їй живеться посеред гір, — читайте далі у матеріалі Фокусу.

Переїхала у Карпати

"Поміняти життя на 365 градусів заради здоров’я своєї родини. Продукти, які ми їмо, повітря, яким дихаємо, вода яку п’ємо, — це фундамент, на якому все стоїть", — стверджує авторка блогу.

Жінка зазначила, що село розташоване досить далеко від цивілізації. Щоб туди дістатися, навіть доводиться "перетинати" гірську річку, але вона ні про що не шкодує.

"Колись моя родина жила у центрі Харкова. У мене була помічниця по дому, а в дитини — няня. У селі таке не пройде. Тут треба пахати, а охочих тобі допомогти — небагато. Тож життя змінилося на 365 градусів", — додає авторка відео, демонструючи кадри неймовірної карпатської природи.

Їй дуже подобаються домашні продукти: яйця, свіже молоко від сусідської корови, ковбаска зі справжнього м’яса.

"Мені захотілося повернутись до того, з чого все починалося: село, земля і тиша. Що думаєте: я божевільна чи розумна?" — поцікавилась у глядачів жінка.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали активно коментувати її запис.

"Ні, Ви дуже смілива, розумна, працьовита людина. Гарна ідея. Нехай все вийде. Колись насмілюся і я", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша глядачка поділилась своєю історією: "Мріяла про море, вже 10 років живу в Анталії на березі моря, маю житло, щаслива, але мені не вистачає мого українського маминого саду і городу".

Українка, зареєстрована у TikTok під ніком @rebella.somnium, переселилась в сільський будинок, де робить ремонт своїми руками. Всіма трансформація матір двох дітей ділиться з підписниками блогу.