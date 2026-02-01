Никто не жил 30 лет: женщина купила дом в Италии за 18 тысяч евро (фото)

Блогер, которая называет себя Настей Чак, взялась за ремонт заброшенного дома в Италии, где уже давно никто не жил. Своим опытом она делится в социальных сетях, демонстрируя трансформацию жилья.

Хозяйка признается, что бывшие владельцы как будто уехали оттуда в один день, даже не забрав личные вещи: вся мебель и одежда остались на своих местах. В частности, в шкафу осторожно сложены полотенца, постельное белье, а в сервантах — немало посуды, личные записи и декор. Что женщина получила в "наследство", — читайте в материале Фокуса.

Дом за 18 тысяч евро

"Заехали мы сюда также резко — за один день. У нас была арендованная машина и фургон. Переезжали мы из другого региона. Мы даже не успели собрать кровать, поэтому спали на полу — под матрасом", — рассказывает автор.

По ее словам, дом стоит посреди поля в селе. Прежде всего хозяева занялись уборкой в саду: сгребли опавшие листья и мусор, почистили клумбы от мха, а также посадили собственное дерево.

"Когда мы покупали дом, риелтор сказал, что там вещей на 6 тысяч евро. Вот миниатюрные модели автомобилей, завернутые в старую газету... Недавно мы увидели рынок, где можно это все продать", — добавляет Настя.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях начали активно обсуждать увиденное.

"Интересно, почему так внезапно выехали жильцы? Мне было бы страшно там жить, у меня слишком развита фантазия", — пишет одна зрительница.

Другой пользователь добавляет: "Они не уехали, они умерли. Возможно, в этом же доме".

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Главный вопрос, а где работать? На что жить?" — поинтересовался следующий.

"Выглядит как начало какого-то хоррора", — добавляет еще одна зрительница.

"Я здесь уже 4 месяца живу, но до TikTok только сейчас дошла, пока вспоминала первые дни в доме. Сама сто раз подумала, что это звучит, как начало страшного фильма. Согласна с вами", — ответила автор ролика на последний комментарий.

