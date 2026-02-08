Жінка купила замок в Італії за 26 тисяч євро: всередині був сюрприз (фото)

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро. Жінка поділилася планами щодо масштабної реконструкції.

Минулого літа американка здійснила покупку, про яку багато хто лише мріє. Історична споруда розташована в місті Муссомелі на Сицилії. Зовні будівля вражає цегляним фасадом та сімома балконами. Всередині зберігся автентичний інтер'єр з відкритими дерев'яними балками та керамічною підлогою. Що з цього вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Сюрприз всередині будинку

Будинок простояв порожнім протягом трьох десятиліть до моменту покупки. Попередні власники залишили цілу бібліотеку книг та живопис — копію "Мони Лізи". Втім, книжкова колекція не входила до угоди про продаж, хоча картину Кікі вдалося зберегти.

Будинок в Італії за 26 тисяч євро Фото: TikTok

Триповерхова садиба має складну архітектуру з численними сходами між рівнями. Особливістю об'єкта стали сім окремих входів, які неможливо заблокувати через статус історичної пам'ятки. На жаль, значна частина оригінальної плитки потребує заміни. Власниця чесно зізналася, що ремонтні роботи далекі від завершення навіть через чотири місяці.

Відео дня

За попередніми підрахунками, витрати на відновлення перевищать початкову вартість житла в п'ять разів. Загальний бюджет реконструкції складе близько 115 тисяч фунтів.

Грандіозні плани

Наразі Кікі не має італійського громадянства, проте планує його оформити. Попри грандіозні розміри, американка підтвердила, що використовуватиме садибу як приватне житло, а не готель.

Будинок в Італії

Відео з оглядом нерухомості набрало понад п'ять мільйонів переглядів у TikTok. Користувачі мережі активно обговорюють проєкт та захоплюються сміливістю власниці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка, яка називає себе Настею Чак, взялась за ремонт покинутого будинку в Італії, де уже давно ніхто не жив. Своїм досвідом вона ділиться у соціальних мережах, демонструючи трансформацію житла.

Анна Авджи розповіла про сміливий крок: переїзд у покинуту сільську хату, де вже багато років ніхто не жив. Як виявилось, там не все так погано, як здавалося спочатку.

Українка Валентина Березовська разом з чоловіком живуть на дві країни — в Україні та Німеччині. У своїх соціальних мережах пара розповідає про незвичне хобі — відновлення старих будинків.