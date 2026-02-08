Женщина купила замок в Италии за 26 тысяч евро: внутри был сюрприз (фото)

Гражданка США, которую зовут Кики, стала владелицей средневековой усадьбы в итальянском городке Муссомели за 26 тысяч евро. Женщина поделилась планами по масштабной реконструкции.

Прошлым летом американка совершила покупку, о которой многие только мечтают. Историческое сооружение расположено в городе Муссомели на Сицилии. Внешне здание поражает кирпичным фасадом и семью балконами. Внутри сохранился аутентичный интерьер с открытыми деревянными балками и керамическим полом. Что из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

Сюрприз внутри дома

Дом пустовал в течение трех десятилетий до момента покупки. Предыдущие владельцы оставили целую библиотеку книг и живопись — копию "Моны Лизы". Впрочем, книжная коллекция не входила в сделку о продаже, хотя картину Кики удалось сохранить.

Дом в Италии за 26 тысяч евро Фото: TikTok

Трехэтажная усадьба имеет сложную архитектуру с многочисленными лестницами между уровнями. Особенностью объекта стали семь отдельных входов, которые невозможно заблокировать из-за статуса исторического памятника. К сожалению, значительная часть оригинальной плитки требует замены. Владелица честно призналась, что ремонтные работы далеки от завершения даже спустя четыре месяца.

По предварительным подсчетам, затраты на восстановление превысят первоначальную стоимость жилья в пять раз. Общий бюджет реконструкции составит около 115 тысяч фунтов.

Грандиозные планы

Сейчас Кики не имеет итальянского гражданства, однако планирует его оформить. Несмотря на грандиозные размеры, американка подтвердила, что будет использовать усадьбу как частное жилье, а не отель.

Дом в Италии

Видео с обзором недвижимости набрало более пяти миллионов просмотров в TikTok. Пользователи сети активно обсуждают проект и восхищаются смелостью владелицы.

