Мы купили дом в Италии за $13 тысяч — просто загляните внутрь (фото)

Вместо того чтобы влезать в огромные долги ради собственного жилья в США, Кассандра Тресл и Алекс Нинман рискнули и инвестировали в заброшенный дом в итальянском регионе Абруццо. Сегодня они воспитывают дочь среди невероятных пейзажей, не имеют кредитов и уверяют: настоящее детство возможно только там, где некуда спешить.

Все началось в 2020 году. Кассандра и Алекс жили в Чехии, и у них родилась дочь. Перед парой встал вопрос: возвращаться в родной Вашингтон или искать лучшей доли в Европе? Расчеты оказались неутешительными — стоимость недвижимости и ухода за ребенком в США была заоблачной. Не жалеют ли они о своем решении, — узнавайте в материале Фокуса.

Итальянская мечта

Кассандра вспомнила о громких заголовках в медиа о "домах за 1 евро" в Италии. Хотя идея казалась авантюрой, супруги решили проверить все собственными глазами. После осмотра 15 различных вариантов они сделали свой выбор, но не в пользу правительственной программы (где часто скрыты огромная комиссия и множество нюансов), а предпочли реальную сделку "здесь и сейчас".

После осмотра 15 различных вариантов они сделали свой выбор Фото: CNBC Make It

В 2022 году пара приобрела двухэтажный дом в Абруццо за 13 тысяч евро. Главным аргументом стала просторная терраса с невероятным видом и отсутствие ипотечного бремени.

В 2022 году пара приобрела двухэтажный дом в Абруццо за 13 тысяч евро Фото: CNBC Make It

"Люди думают, что в Италии на каждом шагу стоят виллы с садами, но это миф. Нам повезло найти вариант с террасой, где мы чувствуем себя свободными. Даже если мои доходы упадут, я знаю, что над головой у семьи есть собственная крыша", — делится Кассандра с CNBC Make It.

Ремонт своими руками

Дом пустовал 30 лет, поэтому работы было немало. Алекс взял на себя большую часть ремонта, а специалистов нанимали только для сложных сантехнических работ. Обновление стен, замена окон, дверей и обустройство кухни обошлись семье еще в 12-15 тысяч евро.

Обновление стен, замена окон, дверей и обустройство кухни обошлись семье в 12-15 тысяч евро Фото: CNBC Make It

Интерьер Кассандра создавала с душой: искала винтажные вещи на местных блошиных рынках, чтобы каждый предмет в доме имел свою историю.

Сколько это стоит

Отсутствие ипотеки позволяет семье жить комфортно. Основные расходы на содержание дома выглядят так:

Интернет: 12 евро/мес.

Налог на недвижимость: 61 евро/год.

Коммунальные услуги: вода и свет обходятся примерно в 150-200 евро в два месяца. Зимой — около 200 евро в месяц.

Сегодня Кассандра работает удаленно в сфере тревел-контента, а Алекс управляет их второй недвижимостью, которую они также приобрели в Италии под аренду на Airbnb.

Отсутствие ипотеки позволяет семье жить комфортно Фото: CNBC Make It

Возвращаться в США семья не планирует. Кассандра признается, что во время визитов на родину чувствует себя чужой. В Италии ее дочь имеет то, чего сейчас не хватает большим городам Америки — спокойное, безопасное и "настоящее" детство.

Пара не планирует возвращаться в США Фото: CNBC Make It

