Ми купили будинок в Італії за $13 тисяч — просто зазирніть всередину (фото)

Замість того щоб влізати у величезні борги заради власного житла в США, Кассандра Тресл та Алекс Нінман ризикнули та інвестували в занедбаний будинок в італійському регіоні Абруццо. Сьогодні вони виховують доньку серед неймовірних краєвидів, не мають кредитів і запевняють: справжнє дитинство можливе лише там, де нікуди поспішати.

Усе почалося у 2020 році. Кассандра та Алекс жили в Чехії, і в них народилася донька. Перед парою постало питання: повертатися до рідного Вашингтона чи шукати кращої долі в Європі? Розрахунки виявилися невтішними — вартість нерухомості та догляду за дитиною в США була захмарною. Чи не шкодують вони про своє рішення, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Італійська мрія

Кассандра згадала про гучні заголовки в медіа про "будинки за 1 євро" в Італії. Хоча ідея здавалася авантюрою, подружжя вирішило перевірити все на власні очі. Після огляду 15 різних варіантів вони зробили свій вибір, але не на користь урядової програми (де часто приховані величезна комісія та безліч нюансів), а надали перевагу реальній угоді "тут і зараз".

Після огляду 15 різних варіантів вони зробили свій вибір Фото: CNBC Make It

У 2022 році пара придбала двоповерховий будинок в Абруццо за 13 тисяч євро. Головним аргументом стала простора тераса з неймовірним краєвидом та відсутність іпотечного тягаря.

У 2022 році пара придбала двоповерховий будинок в Абруццо за 13 тисяч євро Фото: CNBC Make It

"Люди думають, що в Італії на кожному кроці стоять вілли з садами, але це міф. Нам пощастило знайти варіант з терасою, де ми почуваємося вільними. Навіть якщо мої доходи впадуть, я знаю, що над головою у сім'ї є власний дах", — ділиться Кассандра з CNBC Make It.

Ремонт своїми руками

Будинок стояв пусткою 30 років, тож роботи було чимало. Алекс взяв на себе більшу частину ремонту, а фахівців наймали лише для складних сантехнічних робіт. Оновлення стін, заміна вікон, дверей та облаштування кухні обійшлися родині ще у 12-15 тисяч євро.

Оновлення стін, заміна вікон, дверей та облаштування кухні обійшлися родині у 12-15 тисяч євро Фото: CNBC Make It

Інтер'єр Кассандра створювала з душею: шукала вінтажні речі на місцевих блошиних ринках, щоб кожен предмет у домі мав свою історію.

Скільки це коштує

Відсутність іпотеки дозволяє родині жити комфортно. Основні витрати на утримання будинку виглядають так:

Інтернет: 12 євро/міс.

Податок на нерухомість: 61 євро/рік.

Комунальні послуги: вода та світло обходяться приблизно у 150-200 євро на два місяці. Взимку — близько 200 євро на місяць.

Сьогодні Кассандра працює віддалено у сфері тревел-контенту, а Алекс керує їхньою другою нерухомістю, яку вони також придбали в Італії під оренду на Airbnb.

Відсутність іпотеки дозволяє родині жити комфортно Фото: CNBC Make It

Повертатися до США родина не планує. Кассандра зізнається, що під час візитів на батьківщину почувається чужою. В Італії її донька має те, чого зараз бракує великим містам Америки — спокійне, безпечне та "справжнє" дитинство.

Пара не планує повертатися у США Фото: CNBC Make It

