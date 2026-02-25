Парочка купила будинок на італійському острові за 1 євро (фото)

Відпустка на Сицилії закінчилася для Кетрін та її партнера Паскаля несподіваним придбанням: пара стала власниками історичної будівлі в містечку Муссомелі, заплативши за неї лише один євро.

Поїздка парочки, що планувалася як звичайний відпочинок, перетворилася на старт масштабного проєкту з реставрації руїни. Закохані витягли з кишені монету в 1 євро і підписала документи в агента з нерухомості. Що вони отримали, — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинки за 1 євро

Мандрівниця та модель Кетрін, яка мешкає у фургоні, зізналася своїм підписникам у соцмережах, що оцінювала шанси на покупку нерухомості в Італії лише у 2%. Одначе атмосфера сицилійського містечка та неспішний темп місцевого життя змінили її плани.

Перший візит до нового помешкання нагадував кадри з фільму про покинуті міста. У будинку відсутні електрика та водопостачання, стіни обсипаються, а підлога вкрита товстим шаром багаторічного пилу. Попри жахливий технічний стан житла, пара налаштована оптимістично.

"Це не було заплановано, але саме так починається наша наступна пригода", — прокоментувала Кетрін.

Урядова програма

Муссомелі — одне з 25 італійських поселень, які намагаються врятуватися від депопуляції за допомогою продажу занедбаного житла за символічну ціну. Проте потенційним покупцям варто враховувати підводні камені.

Хоча базовий внесок становить лише 1 євро, через аукціонну систему фінальна вартість часто зростає до 5–20 тисяч євро. Власник зобов’язаний провести повну реставрацію об’єкта у встановлені терміни (зазвичай 1-3 роки).

Кетрін та її партнер Паскаля Фото: Instagram

Окрім того, для робіт потрібні спеціальні дозволи, а відсутність посвідки на проживання або знання італійської мови може суттєво ускладнити процес оформлення.

Водночас італійський уряд стимулює нових власників, пропонуючи гранти на відновлення енергоефективності будівель, що можуть покривати значну частину витрат на ремонт.

