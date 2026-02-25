Парочка купила дом на итальянском острове за 1 евро (фото)

Отпуск на Сицилии закончился для Кэтрин и ее партнера Паскаля неожиданным приобретением: пара стала владельцами исторического здания в городке Муссомели, заплатив за него всего один евро.

Поездка парочки, планировавшаяся как обычный отдых, превратилась в старт масштабного проекта по реставрации руины. Влюбленные вытащили из кармана монету в 1 евро и подписали документы у агента по недвижимости. Что они получили, — читайте в материале Фокуса.

Дома за 1 евро

Путешественница и модель Кэтрин, которая живет в фургоне, призналась своим подписчикам в соцсетях, что оценивала шансы на покупку недвижимости в Италии только в 2%. Однако атмосфера сицилийского городка и неспешный темп местной жизни изменили ее планы.

Первый визит в новое жилье напоминал кадры из фильма о заброшенных городах. В доме отсутствуют электричество и водоснабжение, стены осыпаются, а пол покрыт толстым слоем многолетней пыли. Несмотря на ужасное техническое состояние жилья, пара настроена оптимистично.

"Это не было запланировано, но именно так начинается наше следующее приключение", — прокомментировала Кэтрин.

Правительственная программа

Муссомели — одно из 25 итальянских поселений, которые пытаются спастись от депопуляции с помощью продажи заброшенного жилья за символическую цену. Однако потенциальным покупателям стоит учитывать подводные камни.

Хотя базовый взнос составляет всего 1 евро, через аукционную систему финальная стоимость часто возрастает до 5-20 тысяч евро. Владелец обязан провести полную реставрацию объекта в установленные сроки (обычно 1-3 года).

Кэтрин и ее партнер Паскаль Фото: Instagram

Кроме того, для работ нужны специальные разрешения, а отсутствие вида на жительство или знания итальянского языка может существенно усложнить процесс оформления.

В то же время итальянское правительство стимулирует новых владельцев, предлагая гранты на восстановление энергоэффективности зданий, которые могут покрывать значительную часть расходов на ремонт.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американка за последние пять лет инвестировала почти полмиллиона долларов и бесчисленные часы своего времени в создание дома мечты в итальянском городке Самбука-ди-Сицилия.

Женщина ушла от мужа и переселилась в сельский дом, где делает ремонт своими руками.

Кроме того, в прошлом году украинец решился на переезд и приобрел дом в Одесской области. Покупка обошлась ему в $7 тысяч. В целом стартовые инвестиции вместе с мелкими расходами составили около $9 тысяч.