76-летняя Алла Пугачева сделала прогноз об окончании войны: "Весна решится"

Известная певица впервые за долгое время вышла на связь, чтобы поздравить поклонников с весной. Она пожелала всем добра, света, любви и мирного неба.

Алла Пугачева с распущенными волосами, одетая в белый костюм, традиционно встретила первый день весны. На кадрах, опубликованных в Instagram, певица позировала возле букета желтых тюльпанов.

Традиция Аллы Пугачевой

Артистка уже много лет подряд придерживается собственной традиции: в первое воскресенье весны украшает дом желтыми цветами и обращается к поклонникам с пожеланиями.

"Вот и наступил тот день, когда весна решается. Решается добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все было у нас хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными, искренними словами: "Весну разрешаем!" — сказала на видео Алла Пугачева, подписав его корткой фразой "Весна пришла!".

Алла Пугачева обратилась к поклонникам Фото: Instagram

"Ура!" — комментирует ее дочь Кристина Орбакайте. "Прекрасная", — пишет Оля Полякова. "Да будет так", — добавил блогер Шура Стоун.

Слова Максима Галкина

Муж певицы, Максим Галкин, был лаконичным, добавив несколько эмодзи в форме красных сердец. На своей странице комик обратился к любимой из Дублина, где также поздравил всех с первым днем весны.

"Дорогая Аллочка, мы тут тебя скромной, небольшой компанией поздравляем. Заодно поздравляем всех с праздником — первым воскресеньем весны! В этот раз еще и первый день весны", — сказал Галкин со сцены под аплодисменты зала.

Кстати, в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин осудили российское вторжение в Украину и уехали из России вместе с детьми. Сначала они поселились в Израиле, а впоследствии переехала на Кипр. Также они часто бывают в Лондоне, где учатся 12-летние Лиза и Гарри и в Юрмале, где у них есть недвижимость.

