76-річна Алла Пугачова зробила прогноз про закінчення війни: "Весна вирішиться"

Відома співачка вперше за довгий час вийшла на зв'язок, щоб привітати прихильників з весною. Вона побажала усім добра, світла, любові та мирного неба.

Алла Пугачова з розпущеним волоссям, одягнена у білий костюм, традиційно зустріла перший день весни. На кадрах, опублікованих в Instagram, співачка позувала біля букету жовтих тюльпанів.

Традиція Алли Пугачової

Артистка вже багато років поспіль дотримується власної традиції: у першу неділю весни прикрашає будинок жовтими квітами та звертається до шанувальників з побажаннями.

"Ось і настав той день, коли весна вирішується. Вирішується добром, світлом, любов'ю, новими цілями, мирним небом, щоб все було в нас добре. Ми допоможемо їй нашими традиційними, щирими словами: "Весну дозволяємо!" — сказала на відео Алла Пугачова, підписавши його корткою фразою "Весна прийшла!".

Алла Пугачова звернулась до шанувальників Фото: Instagram

"Ура!" — коментує її дочка Крістіна Орбакайте. "Прекрасна", — пише Оля Полякова. "Хай буде так", — додав блогер Шура Стоун.

Слова Максима Галкіна

Чоловік співачки, Максим Галкін, був лаконічним, додавши кілька емодзі у формі червоних сердець. На своїй сторінці комік звернувся до коханої з Дубліна, де також привітав усіх з першим днем весни.

"Дорога Аллочко, ми тут тебе скромною, невеликою компанією вітаємо. Заодно вітаємо всіх зі святом – першої неділею весни! Цього разу ще й перший день весни", — сказав Галкін зі сцени під оплески залу.

До речі, у 2022 році Алла Пугачова і Максим Галкін засудили російське вторгнення в Україну і виїхали з Росії разом з дітьми. Спочатку вони оселилися в Ізраїлі, а згодом переїхала на Кіпр. Також вони часто бувають у Лондоні, де навчаються 12-річні Ліза і Гаррі і в Юрмалі, де у них є нерухомість.

