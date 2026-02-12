Максим Галкін після зміни іміджу показав нові фото 76-річної Алли Пугачової

49-річний Максим Галкін розмістив у соціальних мережах нові світлини своєї дружини Алли Пугачової. 76-річна співачка рідко ділиться своїми фото, тому ці кадри викликали бурхливі обговорення.

На оприлюднених знімках комік Максим Галкін і Алла Пугачова позують в одному з ресторанів Лімасолі, де вони останнім часом живуть з дітьми. Для прогулянки гуморист вибрав синє худі і бежевий бомбер, а його дружина — светр в ніжно-рожевому відтінку.

У коментарях прихильники залишають сотні компліментів.

"Дякуємо Макс за те, що ділитеся з нами своїми публікаціями, нам дуже важливо бачити Аллу Борисівну здоровою, щасливою, красивою. Дякуємо за все! Хай береже Вас Господь і Ваших близьких! Ми з Вами назавжди! І нас мільйони чесних, порядних людей! Дякуємо", — написала одна з глядачок.

Коментарі під фото Максима Галкіна та Алли Пугачової Фото: Instagram

Зазначимо, що у 2022 році Алла Пугачова і Максим Галкін засудили російське вторгнення в Україну і виїхали з Росії разом з дітьми. Спочатку сім'я оселилася в Ізраїлі, але потім переїхала на Кіпр. Також вони часто бувають у Лондоні, де навчаються 12-річні Ліза і Гаррі, які з'явилися на світ завдяки сурогатному материнству), і в Юрмалі, де у них є нерухомість.

49-річний Максим Галкін з Аллою Пугачовою Фото: Instagram

Максим Галкін показав, який зараз вигляд має співачка.