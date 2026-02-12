Максим Галкин после смены имиджа показал новые фото 76-летней Аллы Пугачевой

49-летний Максим Галкин разместил в социальных сетях новые фотографии своей жены Аллы Пугачевой. 76-летняя певица редко делится своими фото, потому эти кадры вызвали бурные обсуждения.

На обнародованных снимках комик Максим Галкин и Алла Пугачева позируют в одном из ресторанов Лимассоли, где они в последнее время живут с детьми. Для прогулки юморист выбрал синее худи и бежевый бомбер, а его супруга — свитер в нежно-розовом оттенке.

В комментариях поклонники оставляют сотни комплиментов.

"Спасибо Макс за то, что делитесь с нами своими публикациями, нам очень важно видеть Аллу Борисовну здоровой, счастливой, красивой. Благодарим за все! Да хранит Вас Господь и Ваших близких! Мы с Вами навсегда! И нас миллионы честных, порядочных людей! Спасибо", — написала одна из зрительниц.

Комментарии под фото Максима Галкина и Аллы Пугачевой Фото: Instagram

Отметим, что в 2022 году Алла Пугачева и Максим Галкин осудили российское вторжение в Украину и уехали из России вместе с детьми. Сначала семья поселилась в Израиле, но потом переехала на Кипр. Также они часто бывают в Лондоне (где учатся 12-летние Лиза и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству), и в Юрмале, где у них есть недвижимость.

49-летний Максим Галкин с Аллой Пугачевой Фото: Instagram

