Алла Пугачева и Максим Галкин снова переезжают: купили виллу за 530 тысяч евро

Супруги якобы приобрели роскошную недвижимость возле Софии, что в Болгарии. Цена сделки — 530 тысяч евро. Ее подписали с помощью посредников, а первый визит артистов запланирован на весну следующего года.

Алла Пугачева и Максим Галкин сделали еще одну значительную покупку за границей, приобретя недвижимость в Болгарии. Просторный особняк расположен в престижном районе неподалеку от столицы, сообщает местное издание "Ретро".

Особняк Аллы Пугачевой

Жилье расположено в закрытом поселке на окраине Софии, — возле горы Витоша. Общая площадь дома составляет около 229 квадратных метров. Стоимость объекта — 530 тысяч евро.

Оформление сделки происходило дистанционно. Новые владельцы выбрали виллу по проектной документации, не посещая ее лично. Весь процесс покупки осуществлялся через доверенных лиц.

Супруги снова готовятся к переезду Фото: Instagram

Согласно информации источников, первый приезд Пугачевой и Галкина в новую резиденцию может состояться весной 2026 года. Этот визит будет связан с концертным выступлением Галкина в болгарской столице, запланированного на март.

Причина переезда

По сообщению информационных каналов, решение о поиске другого жилья возникло после неприятного инцидента.

"Информация о точном адресе их дома на Кипре попала в открытые источники. После этого семья начала искать более защищенное и приватное место", — рассказали инсайдеры.

Лимасол, где супруги проживало последнее время, оказался недостаточно закрытым для артистов. Новая локация в Болгарии обещает лучший уровень безопасности и конфиденциальности.

Пугачева с Галкиным покинули Россию после начала большой войны в Украине. Галкин публично высказал свою позицию, после чего семья вместе с близнецами Лизой и Гарри уехала из страны.

Сначала супруги выбрали Израиль как временное место пребывания, впоследствии поселились на Кипре. Кроме этого, в собственности семьи есть недвижимость в Латвии и Великобритании, где они также регулярно проводят время.

