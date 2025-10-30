Алла Пугачова і Максим Галкін знову переїжджають: купили віллу за 530 тисяч євро

Подружжя начебто придбало розкішну нерухомість біля Софії, що у Болгарії. Ціна угода — 530 тисяч євро. Її підписали за допомогою посередників, а перший візит артистів заплановано на весну наступного року.

Алла Пугачова і Максим Галкін зробили ще одну значну покупку за кордоном, придбавши нерухомість у Болгарії. Просторий особняк розташований у престижному районі неподалік столиці, повідомляє місцеве видання "Ретро".

Особняк Алли Пугачової

Житло розташоване у закритому селищі на околиці Софії, — біля гори Вітоша. Загальна площа будинку становить близько 229 квадратних метрів. Вартість об'єкта — 530 тисяч євро.

Оформлення угоди відбувалося дистанційно. Нові власники обрали віллу за проєктною документацією, не відвідуючи її особисто. Весь процес купівлі здійснювався через довірених осіб.

Подружжя знову готується до переїзду Фото: Instagram

Згідно з інформацією джерел, перший приїзд Пугачової та Галкіна до нової резиденції може відбутися навесні 2026 року. Цей візит буде пов'язаний з концертним виступом Галкіна у болгарській столиці, запланованого на березень.

Причина переїзду

За повідомленням інформаційних каналів, рішення про пошук іншого житла виникло після неприємного інциденту.

"Інформація про точну адресу їхнього будинку на Кіпрі потрапила у відкриті джерела. Після цього родина почала шукати більш захищене та приватне місце", — розповіли інсайдери.

Лімасол, де подружжя проживало останній час, виявився недостатньо закритим для артистів. Нова локація в Болгарії обіцяє кращий рівень безпеки та конфіденційності.

Пугачова з Галкіним покинули Росію після початку великої війни в Україні. Галкін публічно висловив свою позицію, після чого родина разом з близнюками Лізою та Гаррі виїхала з країни.

Спочатку подружжя обрало Ізраїль як тимчасове місце перебування, згодом оселилося на Кіпрі. Окрім цього, у власності родини є нерухомість у Латвії та Великій Британії, де вони також регулярно проводять час.

