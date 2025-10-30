Алла Пугачова і Максим Галкін знову переїжджають: купили віллу за 530 тисяч євро
Подружжя начебто придбало розкішну нерухомість біля Софії, що у Болгарії. Ціна угода — 530 тисяч євро. Її підписали за допомогою посередників, а перший візит артистів заплановано на весну наступного року.
Алла Пугачова і Максим Галкін зробили ще одну значну покупку за кордоном, придбавши нерухомість у Болгарії. Просторий особняк розташований у престижному районі неподалік столиці, повідомляє місцеве видання "Ретро".
Особняк Алли Пугачової
Житло розташоване у закритому селищі на околиці Софії, — біля гори Вітоша. Загальна площа будинку становить близько 229 квадратних метрів. Вартість об'єкта — 530 тисяч євро.
Оформлення угоди відбувалося дистанційно. Нові власники обрали віллу за проєктною документацією, не відвідуючи її особисто. Весь процес купівлі здійснювався через довірених осіб.
Згідно з інформацією джерел, перший приїзд Пугачової та Галкіна до нової резиденції може відбутися навесні 2026 року. Цей візит буде пов'язаний з концертним виступом Галкіна у болгарській столиці, запланованого на березень.
Причина переїзду
За повідомленням інформаційних каналів, рішення про пошук іншого житла виникло після неприємного інциденту.
"Інформація про точну адресу їхнього будинку на Кіпрі потрапила у відкриті джерела. Після цього родина почала шукати більш захищене та приватне місце", — розповіли інсайдери.
Лімасол, де подружжя проживало останній час, виявився недостатньо закритим для артистів. Нова локація в Болгарії обіцяє кращий рівень безпеки та конфіденційності.
Пугачова з Галкіним покинули Росію після початку великої війни в Україні. Галкін публічно висловив свою позицію, після чого родина разом з близнюками Лізою та Гаррі виїхала з країни.
Спочатку подружжя обрало Ізраїль як тимчасове місце перебування, згодом оселилося на Кіпрі. Окрім цього, у власності родини є нерухомість у Латвії та Великій Британії, де вони також регулярно проводять час.
