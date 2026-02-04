Алла Пугачова та інші: у файлах Епштейна "випливли" імена російських зірок

Російська співачка Алла Пугачова, учасники гурту "Іванушки International" та кінорежисер Тимур Бекмамбетов з'явилися в резонансних документах, пов'язаних зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Алла Пугачова входила до переліку впливових російських жінок, з якими скандальний Епштейн мав намір організувати зустрічі. Про це повідомив Telegram-канал Shot.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, список підготував Борис Ніколіч, який раніше працював радником мільярдера Білла Гейтса. Втім, фінансист відхилив кандидатуру співачки, і запрошення вона так і не отримала.

Варто зазначити, що 2014 року Алла Пугачова посіла друге місце в голосуванні "Жінка року", програвши лише Ані Лорак.

Згадка про "Іванушки International"

Учасники групи "Іванушки International" також фігурують у справі. Згідно з інформацією, одна з дівчат з оточення Епштейна розповіла, що 1995 року на музичному заході її зустрів 24-річний хлопець з РФ. Він пообіцяв одружитися з нею, коли та подорослішає, хоча дівчинці тоді виповнилося лише шість років. Згодом цей таємничий незнайомець приєднався до складу "Іванушок International" — ним виявився Кирило Андрєєв, нинішній незмінний учасник колективу.

Причетність Тимура Бекмамбетова

Режисер Тимур Бекмамбетов, за даними каналу, мав отримати запрошення як VIP-гість на ексклюзивний захід на Кубі у 2017 році. Івент передбачав участь дванадцяти визначних новаторів з різних країн світу та був запланований як дводенний семінар, присвячений дослідженню механізмів людського мозку та природі геніальності.

Серед запрошених, окрім Бекмамбетова, були американський ілюзіоніст Джефф Макбрайд, британський спортсмен Едді Едвардс та інші учасники.

Раніше в архівних документах Епштейна виявили фрагмент листування, де згадується й президент Франції — Еммануель Макрон. Лист датований травнем 2019 року, проте адресат залишається невідомим.

Опубліковані документи, які стосуються Епштейна та його численних впливових і знаменитих друзів, ще тільки розшифровуються і розбираються журналістами. Але демократи в США впевнені, що їх набагато більше, ніж виклали у відкритий доступ, а обивателі намагаються зв'язати докупи всі шматочки історії, якій уже багато років.

Серед оприлюднених матеріалів фігурує листування 2010 року з власницею українського модельного агентства "Лінія 12" Машею Манюк щодо поїздок дівчат до США.

Помічниця Джеффрі Епштейна під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення заявила ФБР, що скандальний злочинець познайомив Дональда Трампа з Меланією.