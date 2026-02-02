Українських дівчат "відправляли" до Епштейна: ексмодель звинуватила власницю агентства (фото)

Міністерство юстиції США оприлюднило нові документи у справі Джеффрі Епштейна, в яких йдеться про можливе залучення українських моделей до надання "дорослих" послуг фінансисту. Серед оприлюднених матеріалів фігурує листування 2010 року з власницею українського модельного агентства "Лінія 12" Машею Манюк щодо поїздок дівчат до США.

На своїй сторінці в Telegram український громадський діяч та блогер Сергій Стерненко оприлюднив допис жінки, яка називає себе колишньою моделлю та стверджує, що власниця українського модельного агентства "Лінія 12" Маша Манюк нібито відправляла дівчат до Джеффрі Епштейна для надання "дорослих" послуг.

Публікація ексмоделі стосовно "файлів Епштейна" Фото: Скриншот

Як доказ жінка опублікувала власне фото, яке, за її словами, міститься у файлах Епштейна, а також скріншоти листування. Вона заявляє, що саме Манюк займалася відбором і направленням моделей з України. У дописі також зазначено, що модельне агентство "Лінія 12" продовжує працювати і під час повномасштабної війни.

За її словами, дівчатам "промивають мізки",а також переконують, що подібні контакти є способом подолати життєві труднощі.

"Це означає, що просто зараз дівчатам, які не мають виходу з ситуації, нав’язують уявлення про те, що так їм нібито легше впоратися з життєвими труднощами. Служба безпеки України, ви повинні обов’язково закрити це модельне агентство", — йдеться в дописі жінки.

Окремо вказується, що ім’я Маші Манюк дійсно фігурує в оприлюднених файлах у справі Епштейна. Зокрема, серед документів є електронне листування 2010 року, в якому Манюк обговорює можливу поїздку моделі до Нью-Йорка, умови запрошення та представницький контракт. Листи адресовані Жан-Люку Брюнелю — французькому модельному агенту, якого також пов’язували зі справою Епштейна.

Листи у "файлах Епштейна" Фото: Скриншот

У переписці йдеться про графік перебування моделі в США, отримання "invitation letter" та організаційні деталі співпраці. Частина листів була переслана з електронної адреси, яка, за даними слідства, використовувалася Джеффрі Епштейном.

На момент цього листування Маша Манюк була дружиною Юрія Громницького — речника віцепрем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Бориса Колєснікова.

Варто зазначити, що станом на зараз власниця модельного агентства "Лінія 12" Маша Манюк публічно не коментувала оприлюднену інформацію та звинувачення, які з’явилися після публікації матеріалів у справі Джеффрі Епштейна.

Нагадаємо, що, за даними джерел у британській розвідці, Джеффрі Епштейн очолював найбільшу у світі операцію зі створення "медових пасток" на користь КДБ, залучаючи жінок для власної мережі. Інформація зі спецслужб США свідчить, що Епштейн підтримував зв’язки з російською організованою злочинністю, яка нібито сприяла йому в доставці дівчат із Росії для надання" дорослих" послуг.

Також Фокус писав, що Джеффрі Епштейн організовував для колишнього принца Ендрю знайомство з молодою росіянкою у Лондоні. Зокрема, у документах йдеться про підготовку особистої вечері та передачу контактів для прямого спілкування.