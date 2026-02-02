Украинских девушек "отправляли" к Эпштейну: экс-модель обвинила владелицу агентства (фото)

Министерство юстиции США обнародовало новые документы по делу Джеффри Эпштейна, в которых говорится о возможном привлечении украинских моделей к оказанию "взрослых" услуг финансисту. Среди обнародованных материалов фигурирует переписка 2010 года с владелицей украинского модельного агентства "Линия 12" Машей Манюк относительно поездок девушек в США.

На своей странице в Telegram украинский общественный деятель и блогер Сергей Стерненко обнародовал сообщение женщины, которая называет себя бывшей моделью и утверждает, что владелица украинского модельного агентства "Линия 12" Маша Манюк якобы отправляла девушек к Джеффри Эпштейну для оказания "взрослых" услуг.

Публикация экс-модели относительно "файлов Эпштейна" Фото: Скриншот

В качестве доказательства женщина опубликовала собственное фото, которое, по ее словам, содержится в файлах Эпштейна, а также скриншоты переписки. Она заявляет, что именно Манюк занималась отбором и направлением моделей из Украины. В заметке также указано, что модельное агентство "Линия 12" продолжает работать и во время полномасштабной войны.

По ее словам, девушкам "промывают мозги", а также убеждают, что подобные контакты являются способом преодолеть жизненные трудности.

"Это означает, что просто сейчас девушкам, которые не имеют выхода из ситуации, навязывают представление о том, что так им якобы легче справиться с жизненными трудностями. Служба безопасности Украины, вы должны обязательно закрыть это модельное агентство", — говорится в заметке женщины.

Отдельно указывается, что имя Маши Манюк действительно фигурирует в обнародованных файлах по делу Эпштейна. В частности, среди документов есть электронная переписка 2010 года, в которой Манюк обсуждает возможную поездку модели в Нью-Йорк, условия приглашения и представительский контракт. Письма адресованы Жан-Люку Брюнелю — французскому модельному агенту, которого также связывали с делом Эпштейна.

Письма в "файлах Эпштейна" Фото: Скриншот

В переписке говорится о графике пребывания модели в США, получении "invitation letter" и организационных деталях сотрудничества. Часть писем была переслана с электронного адреса, который, по данным следствия, использовался Джеффри Эпштейном.

На момент этой переписки Маша Манюк была женой Юрия Громницкого — спикера вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Бориса Колесникова.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас владелица модельного агентства "Линия 12" Маша Манюк публично не комментировала обнародованную информацию и обвинения, которые появились после публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна.

Напомним, что, по данным источников в британской разведке, Джеффри Эпштейн возглавлял крупнейшую в мире операцию по созданию "медовых ловушек" в пользу КГБ, привлекая женщин для собственной сети. Информация из спецслужб США свидетельствует, что Эпштейн поддерживал связи с российской организованной преступностью, которая якобы содействовала ему в доставке девушек из России для оказания "взрослых" услуг.

Также Фокус писал, что Джеффри Эпштейн организовывал для бывшего принца Эндрю знакомство с молодой россиянкой в Лондоне. В частности, в документах говорится о подготовке личного ужина и передаче контактов для прямого общения.