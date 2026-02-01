Источники в британской разведке считают, что скандальный преступник Джеффри Эпштейн руководил "крупнейшей в мире операцией по созданию "медовых ловушек" в пользу КГБ.

По данным Daily Mail, Эпштейн был вовлечен в мир шпионажа через медиамагната Роберта Максвелла. Он якобы был агентом России с 1970-х. А Максвелл отмывал российские деньги на Западе с помощью финансиста-преступника.

Эпштейн и связи с Россией

Источники издания считают, что Эпштейн руководил "крупнейшей в мире операцией по использованию сексуальной компрометации (honeytrap)" от имени КГБ, когда вербовал женщин для своей сети. Источники в спецслужбах США считают, что Эпштейн имел связи с российской организованной преступностью, которая помогала ему доставлять девушек из России.

Об этом также писал в 2021 году журналист Крейг Унгер в книге "Американский компромат: как КГБ вырастили Дональда Трампа". Автор заявлял, что российские сутенеры поставляли американцу девушек. Унгер пишет, что ФСБ — преемница КГБ — могла получить компрометирующие видео Эпштейна с участием этих девушек и знаменитостей.

Всего в "файлах Эпштейна" много раз упоминается Россия и диктатор Кремля — 1056 документов, где упоминается Путин, и 9629 документов, в которых упоминается Москва.

Путин и Эпштейн

В одном из электронных писем, отправленном преступнику 11 сентября 2011 года, кто-то обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию.

Эпштейн, судя по всему, также планировал встречу с диктатором Кремля на 2014 год, но ее отменили после того, как 17 июля 2014 года российские войска сбили пассажирский самолет Malaysia Airlines над Украиной, в результате чего погибли 298 человек.

Также некоторые сообщения свидетельствуют: Эпштейн утверждал, что может предоставить россиянам информацию о тогда впервые президента США Дональда Трампа накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

В "файлах Эпштейна" нашлась и фамилия покойного российского одиозного политика Владимира Жириновского.

Также обнародованы документы, в которых упоминается имя Дональда Трампа.

