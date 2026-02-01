Возив російських дівчат: Епштейн мав зв'язки з розвідкою та злочинністю РФ

Джерела в британській розвідці вважають, що скандальний злочинець Джеффрі Епштейн керував "найбільшою у світі операцією зі створення "медових пасток" на користь КДБ.

За даними Daily Mail, Епштейна було залучено у світ шпигунства через медіамагната Роберта Максвелла. Він нібито був агентом Росії з 1970-х. А Максвел відмивав російські гроші на Заході за допомогою фінансиста-злочинця.

Епштейн і звʼязки з Росією

Джерела видання вважають, що Епштейн керував "найбільшою у світі операцією з використання сексуальної компрометації (honeytrap)" від імені КДБ, коли вербував жінок для своєї мережі. Джерела в спецслужбах США вважають, що Епштейн мав зв'язки з російською організованою злочинністю, яка допомагала йому доставляти дівчат з Росії.

Про це також писав у 2021 році журналіст Крейг Унгер у книзі "Американський компромат: як КДБ виростили Дональда Трампа". Автор заявляв, що російські сутенери постачали американцю дівчат. Унгер пише, що ФСБ — наступниця КДБ — могла отримати компрометуючі відео Епштейна за участю цих дівчат і знаменитостей.

Відео дня

Загалом у "файлах Епштейна" багато разів згадується Росія та диктатор Кремля — 1056 документів, де згадується Путін, та 9629 документів, у яких згадується Москва.

Епштейн Фото: CBS News

Путін та Епштейн

В одному з електронних листів, надісланому злочинцю 11 вересня 2011 року, хтось обговорює його зустріч з Путіним під час майбутньої поїздки до Росії.

Епштейн, судячи з усього, також плнував зустріч із диктатором Кремля на 2014 рік, але її скасували після того, як 17 липня 2014 року російські війська збили пасажирський літак Malaysia Airlines над Україною, у результаті чого загинули 298 осіб.

Також деякі повідомлення свідчать: Епштейн стверджував, що може надати росіянам інформацію про тоді вперше президента США Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі у 2018 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У "файлах Епштейна" знайшлося і прізвище покійного російського одіозного політика Володимира Жириновського.

Також оприлюднено документи, у яких згадується ім'я Дональда Трампа.

Фокус також писав про те, що з листування Епштейна стало відомо, як британський принц Ендрю ходив на побачення з молодою росіянкою.