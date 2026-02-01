"Клоун-націоналіст": у файлах Епштейна знайшли кілька згадок про Жириновського

Міністерство юстиції США представило громадськості тисячі файлів, пов'язаних зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном. Там знайшлося і прізвище екс-глави ЛДПР Володимира Жириновського.

П'ять разів ім'я Жириновського фігурує з позначенням "клоун-націоанліст" в опублікованих файлах Мін'юсту США.

Згадки про Жирінвського у файлах Епштейна Фото: Скриншот

У трьох випадках поруч із Жириновським фігурує ім'я глави Комуністичної партій РФ Геннадія Зюганова. У самих матеріалах лідера ЛДПР також називають політичним діячем, який протистоїть Зюганову.

Ім'я Жириновського відзначається в статтях американського журналу Foreign Affairs і видання The Economist за 2011 і 2012 роки.

Раніше американський Мін'юст опублікував понад 3 мільйони сторінок із документів, що стосуються справи Епштейна. Там є імена чинних і колишніх політичних діячів, акторів, виконавців та інших знаменитостей. Наприклад, Білла Клінтона, Майкла Джексона, Міка Джаггера і багатьох інших.

Відео дня

Як заявляють представники відомства, ця справа — поза політикою. А їхнє завдання — неупереджено розібратися в питанні з покійним педофілом, знайти тих, хто допомагав Епштейну організовувати скандальні вечірки, що переходять в оргії з неповнолітніми.

Зазначається, що громадськості показали не всі фали, частину з них ще обробляють експерти. А щоб охопити весь масив даних у справі Епштейна, знадобиться кілька місяців.

Нагадаємо, у нових "файлах Епштейна" оприлюднено документи, де згадується ім'я Дональда Трампа.

Фокус також писав про те, що з листування Епштейна стало відомо, як принц Ендрю ходив на побачення з молодою росіянкою.