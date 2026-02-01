"Клоун-националист": в файлах Эпштейна нашли несколько упоминаний о Жириновском

Министерство юстиции США представило общественности тысячи файлов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Там нашлась и фамилия экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского.

Пять раз имя Жириновского фигурирует с обозначением "клоун-нациоанлист" в опубликованных файлах Минюста США.

Згадки про Жирінвського у файлах Епштейна Фото: Скриншот

В трех случаях рядом с Жириновским фигурирует имя главы Коммунистической партий РФ Геннадия Зюганова. В самих материалах лидера ЛДПР также называют политическим деятелем, противостоящим Зюганову.

Имя Жириновского отмечается в статьях американского журнала Foreign Affairs и издания The Economist за 2011 и 2012 годы.

Ранее американский Минюст опубликовал более 3 миллионов страниц из документов, относящихся к делу Эпштейна. Там есть имена действующих и бывших политических деятелей, актеров, исполнителей и прочих знаменитостей. Например, Билла Клинтона, Майкла Джексона, Мика Джаггера и многих других.

Как заявляют представители ведомства, это дело — вне политики. А их задача — непредвзято разобраться в вопросе с покойным педофилом, найти тех, кто помогал Эпштейну организовывать скандальные вечеринки, переходящие в оргии с несовершеннолетними.

Отмечается, что общественности показали не все фалы, часть из них еще обрабатывают эксперты. А чтобы охватить весь массив данных по делу Эпштейна, понадобится несколько месяцев.

Напомним в новых "файлах Эпштейна" обнародованы документы, где упоминается имя Дональда Трампа.

Фокус также писал о том, что по переписке Эпштейна стало известно, как принц Эндрю ходил на свидание с молодой россиянкой.