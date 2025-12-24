Новые "файлы Эпштейна": в США обнародованы документы, где упоминается имя Дональда Трампа

Министерство юстиции США опубликовало новую серию из документов, связанных с умершим американским финансистом Джеффри Эпштейном, в которых упоминается действующий президент США Дональд Трамп.

В частности, среди документов есть письмо, адресованное бывшему врачу американской женской сборной по гимнастике, осужденному за развращение детей Ларри Нассару, пишет The Wall Street Journal.

Письмо проштамповали 10 августа 2019 года, то есть через три дня после смерти самого Эпштейна, а сотрудники тюрьмы, в которой он отбывал наказание, получили письмо, когда почта его вернула.

В письме Эпштейн намекает на свое самоубийство и пишет, что выбрал "короткий путь домой" и что их с Нассаром объединяла любовь и забота к молодым девушкам. Далее Эпштейн пишет, что эту любовь разделяет и "наш президент" (в 2019 году президентом США был Дональд Трамп).

"Когда проходила молодая красавица, он (президент, — ред.) любил хватать за промежность, тогда как мы в итоге хватаем еду в столовых системы. Жизнь несправедлива", — говорится в письме.

Отмечается, что в 2023 году Associated Press писало, что Эпштейн отправлял письмо Нассару, когда они оба сидели в тюрьмах, но его содержание тогда не публиковали.

В других документах говорится, что в 1993-1996 годах Трамп по меньшей мере восемь раз летал на частном самолете Эпштейна. По крайней мере на четырех из этих рейсов была приговорена к 20 годам заключения сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл. На двух из этих рейсов были женщины, которые могут быть свидетелями по делу против Максвелл.

Также среди материалов есть электронное письмо 2021 года, в котором описывается фотография Трампа и Максвелл с телефона, принадлежащего главному советнику Трампа в 2017 году Стиву Бэннону. Однако приложенную к письму фотографию подвергли цензуре, закрасив черным.

